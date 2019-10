Yavaşlayın...Derin bir soluk alın...

Üstün nitelikli ses manzaralarının Viyanalı yaratıcıları, Richard Dorfmeister ve Rupert Huber’ın hayat verdiği Tosca, yeni kavramsal albümleri, No Hassle‘ı sadece özel mekanları tercih ettikleri turneleri kapsamında 18 Aralık 2010 Cumartesi günü Sirkeci Tren Garı ana salonunda, gelenekselin aksine, on altı hoparlör’den deneyimleyeceğiniz surround ses kurulumu ve Fritz Fitzke’nin göz algısını büyüleyen görsel yansıtmaları ile İstanbul seyircisinin karşısına çıkıyor.

Kruder&Dorfmeister ile klüp ve festival sahnelerinde görmeye alışık olduğumuz çoklu enstrümantalist Richard Dorfmeister’ı kuyruklu piyano ve synthesizer ile buluşturan bu çok özel çoklu medya ortamı gösterisi, Rupert Huber ile organik bir ses masajı seansına dönüşüyor.

Dub, funk, blues ve krautrock elemanlarını akustik piyanonun yumuşak tınısı ile seçkin bir seviyeye taşıyan albüm Richard ve Rupert’ın kollektif müzik kimyalarının yeni boyutunu ortaya koyuyor. İlk olarak Avusturya’da ‘Ars Electronica Festival’ da Linzer Dom Katedralin’de sergilenen ‚ No Hassle performed by Richard Dorfmeister & Rupert Huber, visuals by Fritz Fitzke’, aynı zamanda albümden hemen sonra satışa çıkan canlı kayıdın gerçekleştirildiği mekan oldu.

Kruder&Dorfmeister ile bitmek bilmeyen dünya turnesine devam eden Richard Dorfmeister’in, klüp ve festivallerden sakınarak, sadece organik akustiğe ve tarihi özel dokuya sahip tarihi mekanları tercih ettiği bu çizgiüstü gösteri, Massive Istanbul tarafından kurulumu gerçekleştirlecek işitsel ve görsel prodüksiyonun ürünü olacak. Bu yatıştırıcı atmosferi kaçırmak istemeyen ayrıcalıklı izleyicilerden biri olmak için 18 Aralık akşamı saat 22:00 de Sirkeci Tren Gar’ında yerinizi alın. Tosca’nın sizi yavaşlatmasını seyredin..

Bilet fiyatları: 67 TL (biletix hizmet bedeli dahildir)

18 Aralık Cumartesi 22:00

Sirkeci Tren Garı