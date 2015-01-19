Yavru ejderha Kokosnuss Türkiye'de

Kokosnuss filmi Avrupa’da çocukların ilgi odağı haline geldi. Bugünlerde Avrupalı çocukların çok beğenerek izledikleri Küçük Ejderha Kokosnuss filminin sevimli kahramanları Türkiye'de de çocuklarla buluşuyor... Çocukların büyük ilgisini çeken Kokosnuss maceralarının yer aldığı kitaplar ABM yayınları arasında yerini aldı. 16 kitaplık macera serisi şimdiden Avrupa ülkelerinde satış rekorlarını kırarken Küçük Ejderha Kokosnuss Filmi'nin Türk izleyicisiyle buluşması için de geri sayım başladı.