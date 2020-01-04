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04.01.2020 - 13:44 |

Yay burcu aşk hayatı hakkında her şey

Astrolog Tuğba Karadayı yay burcu aşk hayatı hakkında bilmek isteyeceğiniz her şeyi PembeNar'a anlattı.

Yay burcu aşk hayatı hakkında her şey

Yay burcu aşk hayatında sürekli yenilikler arar. Monoton bir hayat, değişkensiz duygu ve durumlar yay burcu aşk hayatını çıkmaza sokar. Yay burcu böyle durumlarda kendini kötü hissedeceğinden ilişki içinde kalmak istemeyebilir. Yay burcu aşk hayatında da, kendi kişilik özelliklerini gösterir.

Oldukça maceracı bir yapıya sahip olan yay burcu aşk hayatında da bu tutkusunu sürdürür. Yay burcu aşk hayatında partneri ile sürekli gezmek ve yeni yerler keşfetmek ister. Küçük seyahatler bile onu heyecanlandırmaya yetecektir.

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Yay burcu aşk hayatında, uzun süreli bir ilişki içinde bile olsa, heyecan peşindedir. Eğer yay burcu ile bir ilişki yaşamak istiyorsanız onu heyecanlandırmalısınız.

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