Yay burcu başlıyor

Bugün ne yapılabilir? Bugün kararsızlıklar ya da özellikle ilişkilerden kaynaklanan konular hassasiyet yaratabilir. Ortaklı konular üzerinde düşünmek gerekecek. Yay burcunun başlaması ile birlikte farkındalığımızı arttırabilecek yeni haberler alabiliriz. Akşam saatlerinde ilişkilerde, arkadaşlıklarda bazı seçimler nedeni ile yeni bir yön çizebiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Küçülmekte olan Ay bugünlerde yeni bir şeye başlamaktansa daha ölçülü olmamız gerektiğini anlatıyor. Karşımızdakilerde beklentilerimizi dengede tutalım. Hesapta olmayan koşullar ve hızlı değişiklikler nedeni ile duygusal şaşkınlık yaşayabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 9/Geyik Dağılmamaya çalışmakta fayda var. Mayalara göre Geyik günündeyiz. Bu gün burcu hassasiyeti, sanatı, işbirliğini ve cömertliği anlatır. Başkalarına hizmet ve yardım edebileceğimiz bir gündeyiz. Duygusal alanda daha mutlu ve olumlu ilişkiler geliştirebiliriz.