Yay burcu erkeği özellikleri nelerdir?

KOÇ

BOĞA

İKİZLER

YENGEÇ

ASLAN

BAŞAK

TERAZİ

AKREP

YAY

OĞLAK

SAKA (KOVA)

BALIK

Bugün Bugün maddi konular ve birikimleriniz üzerinde daha fazla durmak isteyebilirsiniz. Değer verdiğiniz konular üzerinde daha dikkatli davranmak gerekebilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken, kendi kişisel konularınızla daha çok ilgilenebilirsiniz. Bugünlerde yeni adımlar ve başlangıçlar gündeme geliyor.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün tam olarak bilemediğiniz konularda riske girmemelisiniz. Aynı zamanda üzerinde düşündüğünüz paraya ya da güvene yönelik konular olabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Sevdiklerinizle, arkadaşlarla ilgilenmek, gelecek yönünde yeni planlar yapmak mümkün. Size keyif veren konulara daha çok açıksınız.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Hafta sonu olmasına karşın bugün sorumluluklarınız olabilir. Kararlı olmak gerekiyor. Olaylara yaklaşımınızda daha aktif, girişken davranın.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün kendiniz için çok şey yapabilirsiniz. Uzaklarla ilgili uğraşlar, yolculuklar daha sık gündeme gelebilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün İlişkilerde daha fazla güven ve istikrar isteyebilirsiniz. Ancak sizi psikolojik açıdan sıkıştıran durumlar da gündeme gelebilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugünlerde sizin kontrolünüzde olmayan dışsal koşullar ağır basıyor. İlişkilerinizde ve evlilik hayatında daha duyarlı olabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Hafta sonu olmasına karşın zamanınızı alabilecek, meşgul edebilecek durumlar olabilir. Bugün yeteneklerinizi daha iyi değerlendirebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Yaratıcı konularda daha aktif olabileceğiniz bir gündesiniz. Sevdiklerinizle, çocuklar için zaman ayırmak ve hayatın güzel yönlerine açık olmak güzel olabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün elinizden gelen çabayı ve kararlılığı gösterebileceğiniz bir gündesiniz. Ancak olaylar karşısında daha yumuşak olmaya da bakın. Pratik düşünmek gerek.Devamını Oku Devamını Oku