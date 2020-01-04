04.01.2020 - 12:45 |
Yay burcu erkeği özellikleri nelerdir?
Yay burcu erkeği ile birlikte olmadan, arkadaşlık kurmadan veya iş yapmadan önce onu yakından tanımak isteyebilirsiniz. Astrolog Tuğba Karadayı yay burcu erkeği hakkında bilmek isteyeceğiniz her şeyi PembeNar'a anlattı.
Yay burcu erkeği oldukça meraklıdır. Her konuda gizemi ve gizemi çözmeyi seven yay burcu erkeği kaşif bir yapıya sahiptir. Yetenek ve istekleri merakı üzerine kurulu olan yay burcu erkeği, macerayı oldukça sever.
Yay burcu erkeği çapkın olarak nitelendirilir. Bunun sebebi özgür ruhu olarak gösterilebilir çünkü yay burcu erkeği bir ilişkide bağlanma problemi yaşayabilir. Yay burcu erkeği hareketli yapısı sayesinde spora oldukça meyillidir.
Yay burcu erkeği iyimser olmayı ve düşünmeyi sever. Olaylara olumlu yönünden bakmayı becerebilen yay burcu erkeği bu sayede etrafındakilerin de bakış açısını değiştirebilir.
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