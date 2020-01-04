Yay burcu sevmedikleri nelerdir?

Yay burcu özgürlüğüne oldukça düşkün bir burçtur. Bu neden ile yay burcu sevmedikleri arasında baskı hissetmek ve kısıtlanmak yer alır. Yay burcu baskı ve kısıtlama hissettiği her ortamdan uzaklaşacaktır.

Yay burcu sevmedikleri arasında monotonluk yer alır.

Yay burcu sürekli bir yenilik ve heyecan peşindedir. Onu rutine binmiş ilişki ve işler oldukça sıkacaktır.

Yay burcu sabit bir hayat sürmekten hiç hoşlanmaz.