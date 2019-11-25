Yay’da yeniay gerçekleşiyor

Bugün ne yapılabilir? Yeniaylar zamana tohum ekme zamanıdır. Böyle günlerde hareketlenme artar ancak nereye yöneleceğimizi tam olarak kestiremeyiz. Yay burcundaki yeniay yeni düşünme yolları, heves ve iyimserlik teması getirmekte. Bugün niyet edeceğimiz konulara odaklanabiliriz. Yeniay tam olarak 18:05’de gerçekleşeceği için, günün ilk bölümünde daha sabırlı olmaya bakalım.

Nelerden kaçınmalı? Saat 18:05’e kadar bazı huzursuzluklar, belirsizlikler daha çok dikkat çekebilir. Bugünlerde Neptün de durağan halde iken, bizi daha idealist hatta hayalci kılan konulara yönelebiliriz. Olaylara daha gerçekçi bakmak faydalı olacak. Yine de yeniayın getirdiği canlanma enerjisi ilen kendimizi daha olumlu hissedebiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 13/Maymun Daha geniş düşünmeliyiz. Tzolkin’e göre zihinsel açıdan hareketli ve oynak Maymun günündeyiz. Çok hareketli bir gündeyiz. Zekaya dayanan uğraşlar ve yaratıcılığımızı çeşitlendirebileceğimiz olanaklar açısından güzel bir gündeyiz. Bugün aynı zamanda yeni şeyleri denemek için de güzel fırsatlar bulabiliriz.