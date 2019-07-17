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17.07.2019 - 14:51

Yaz aylarında kulağınıza su kaçarsa dikkat!

Yaz aylarında yükselen sıcaklıklarla birlikte su ile temasımız da artıyor. Serinlemek için ise denizler ve havuzlar sıklıkla tercih edilen alanlar oluyor. Yaz aylarında girilen deniz ve havuzlardaki suların burun, kulak ve boğazımıza kaçması, sağlık yönünden bir zararlı mıdır?

Yaz aylarında kulağınıza su kaçarsa dikkat!

Kulak bölgemiz için suyun ekstra bir zararı olmadığını belirten KBB Uzmanı Doç. Dr. Ozan Seymen Sezen, “Genellikle su, kulak bölgesi için bir sağlık sorunu oluşturmaz. Ancak kulağa kaçan su, kulak bölgesinin iç kısmına temas ederse kulak yapısındaki özellikleri değiştirebilir, iç kısımlarda bulunan mikropların yapısını değiştirerek dış kulak iltihabına yol açabilir.” uyarısında bulundu.

Kulak zarında delik olanlar buraya dikkat!  

Kulak bölgesinde herhangi bir rahatsızlığı olmayan bireylerde, kulağa su kaçmasının bir sağlık sorunu oluşturmayacağını aktaran KBB Uzmanı Doç. Dr. Ozan Seymen Sezen, “Daha önceden kulak zarında delik olduğu tespit edilen bireyler daha dikkatli olmalıdır. 
Kulak zarı delik olan bireylerin, denize ya da havuza girdiklerinde kulaklarına su kaçırmamaları gerekir çünkü kulağa su kaçması enfeksiyon meydana getirir ve kulak akıntılarına neden olabilir.
Eğer denize ya da havuza girmeyi düşünüyorsanız ve kulak bölgenizde herhangi bir ağrı oluştuysa çok daha dikkatli olmalı ve kulağınıza su kaçırmamalısınız. Havuza ya da denize girmeden önce kulak bölgenizde bir ağrı hissediyorsanız, KBB uzmanı ile görüşmeli ve doktorunuzun tavsiyesine uymalısınız.” diye konuştu.

Kulak sağlığı için nelere dikkat edilmeli

Yaz aylarında serinlemek için havuza ve denize giren bireylere kulak sağlıklarını korumak için tavsiyelerde bulunan Doç. Dr. Ozan Seymen Sezen, ”Yaz aylarında çok sık duş alıyor, serinlemek için denizi ya da havuzu tercih ediyorsanız, su temasınızdan sonra kulak bölgenizi kurulamanız olası sağlık sorunlarının önüne geçmek için faydalı olacaktır. Serinleme sonrasında kulağımızı kurularken pamuklu çöplerden sakınmalıyız. Yapılacak kurutma, dış kulak iltihaplarından korunmak için fayda sağlayacaktır.  Kulak, burun ve boğaz sağlığı için denize ya da havuza girilen yerlerdeki hijyene de çok dikkat edilmelidir. Temizlik açısından denizler daha güvenilir olabilir ancak temiz olduğundan emin olduğunuz bir havuzu da tercih edebilirsiniz. Aynı zamanda serinlemek için denizi tercih eden bireyler de temiz olmayan suları tercih etmemelidir.” şeklinde konuştu.

Su dibine dalmak kulağınıza zarar verebilir 

Denizlerde ya da havuzlarda görülebilecek bir diğer sağlık sorununun ise su dibine daldığımızda oluşabilecek basınç değişimleri olduğuna dikkat çeken Seymen, “Su dibine dalındığında, kulak bölgemizde yüksek bir basınç etkisi ile ağrı görülebilir. Su dibine dalma sonrasında kulak bölgesindeki basınç etkisiyle birlikte genzimizden gelen enfeksiyonlar, kulağımıza yansır ve orta kulak enfeksiyonuna neden olabilir. Basınç değişiklikleri çok ileri aşamalarda ise kulak zarı deliklerine yol açabilir. Bu nedenle havuz ve denizlerde çok derinlere dalmamak sağlığımız için daha faydalı olacaktır.” dedi.

Mikrobik maddeler burnunuz için risk oluşturabilir

Yaz aylarında serinlemek için tercih edilen havuzlarda yüksek oranda klor gibi kimyasal ve mikrobik maddeler bulunabileceğini vurgulayan Seymen, “Havuzlarda bulunan kimyasal ve mikrobik maddeler burnumuz için sağlık riski oluşturabilir. Havuzlarda bulunan sağlığı tehdit eden maddeler, burun tıkanıklığına ve akıntılarına neden olabilir. Bu nedenle serinlemek için havuzları tercih eden bireyler, daha dikkatli olmalıdır. Deniz suyunun ise burnumuz için bir zararı olmadığı gibi faydası da vardır. Tuzlu su, burnumuzun kanallarını açar ve burun içerisindeki salgının dışarı atarak daha rahat hissetmemize imkân verir.” dedi. 

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