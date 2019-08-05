Yaz aylarında terleme sorunuyla nasıl başa çıkılır?

Deodorantlar Çare Olmuyorsa…

Geliştirmiş olduğu 7 farklı cerrahi tekniği tıp literatürüne kazandıran KBB ve Yüz Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu şöyle dedi; “Terleme problemi, bazı kişilerin hem sosyal hem de özel hayatlarında büyük problemler oluşturmaktadır. Bu kişiler, düzenli bir şekilde deodorant, roll on, terlemeyi önleyen kremler kullanmalarına rağmen bu problemden kurtulamamaktadır.

Giydikleri gömlek ve tişörtlerin koltuk altı bölgelerinin belirgin bir şekilde ıslanması, özellikle sık sık topluluk karşısında konuşma veya sunum yapan kişilerde utanma hissi yaratabilmektedir. Tabii ki bu kişiler, bu sorunla mücadele etmek yerine uzman bir hekime başvurarak, yaz aylarını daha kaliteli ve mutlu geçirebilirler.”

Çözüm için 15 Dakika Yeterli

Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu, “Uygulanışı son derece pratik ve kolay olan, iyileşme süreci gerektirmeyen terleme botoksu, sıklıkla el, ayak ve koltuk altı bölgelerine uygulanmaktadır.

Kişiyi sosyal hayatta zor duruma düşüren ve özgüven eksikliği yaratan bu problem, yaklaşık 15 dakika gibi kısa bir sürede ortadan kaldırılmaktadır.

Uygulama yapılan hasta, yaklaşık 15 gün kadar sonra kontrole davet edilerek terleme durumu değerlendirilir. Sonuç, hastaların çok büyük bir kısmında olumlu seyreder. Eğer ki terlemenin çok düşük seviyede devam ettiği görülürse ek doz uygulanarak problem tamamen ortadan kaldırılır. Böylece hasta büyük bir konfora kavuşmuş olur” dedi.

Terleme Botoksunun Yan Etkisi Yok!

Avrupa Yüz Plastik Cerrahi Akademisi tarafından üst ihtisas için davet alan ilk Türk hekimi unvanına da sahip olan Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu, “Terleme botoksunun vücuda herhangi bir yan etkisi ve zararı yoktur. Vücutta bir yerin terleme etkisinin durdurulması, farklı bir bölgede daha fazla terleme oluşmasına sebep olmaz. Tıpkı vücudunuzun bir bölgesinde bulunan istenmeyen tüyleri aldığınızda, farklı bir yerde daha fazla tüy çıkmadığı gibi, terleme botoksunda da böyle bir etki söz konusu değildir.

Etki Süresi Nedir?

Kayabaşoğlu, “Burada devreye uygulamayı gerçekleştiren hekimin deneyimi ve kullanılan maddenin kalitesi girmektedir. Ancak genel olarak terleme botoksunun etkisi, ortalama 5 ila 8 ay arasında sürmektedir. Terleme botoksunda kullanılan etken maddenin miktarı, yüze uygulanan maddenin miktarından neredeyse 3 kat daha fazladır. Çünkü terleme fonksiyonlarını durdurmak için miktar olarak kozmetik işlemlerden çok daha fazla maddeye ihtiyaç duyulmaktadır.

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri, uygulamayı yapacak olan hekimin deneyimli ve alanında uzman isimler arasından seçilmesidir. Doktor olmayan, merdiven altı kurumlarda bu uygulamayı yaptırmak olumsuz sonuçların doğmasına sebep olabilir.