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    HaberlerEtkinlikYaz düşleri Babylon Lounge’da
    15.05.2009 - 13:44 |

    Yaz düşleri Babylon Lounge’da

    Düşler Akademisi’nin ilk dönemde Santral Otto, Ghetto ve Roxy sponsorluğunda düzenlediği açılış lansmanı, dönem sonu performans ve yeni yıl partilerine ikinci dönemde “Yaz Düşleri” partisi ile Babylon Lounge’da devam edilecek.

    Yaz düşleri Babylon Lounge’da

    15 Mart’ta başlayan ikinci dönemin sonlarına yaklaşırken Babylon Lounge’da yapılacak olan partide Akademinin Dj Atölyesi sahne alacak. Engelliler haftası kapsamında 12 Mayıs’ta Ortaköy Meydanı’nda kurulan sahnede performanslar sunan Düşler Akademisi, büyük ilgi ve beğeni toplamaya devam ediyor…

     20 Mayıs’ta gerçekleşecek partide sürprizlere de hazır olun !

     Tarih:20 Mayıs 09, Çarşamba

    Saat: 20:00-02:00

    Mekan: Babylon Lounge / Asmalımescit TÜNEL - BEYOĞLU

      28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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