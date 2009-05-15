15.05.2009 - 13:44 |
Yaz düşleri Babylon Lounge’da
Düşler Akademisi’nin ilk dönemde Santral Otto, Ghetto ve Roxy sponsorluğunda düzenlediği açılış lansmanı, dönem sonu performans ve yeni yıl partilerine ikinci dönemde “Yaz Düşleri” partisi ile Babylon Lounge’da devam edilecek.
15 Mart’ta başlayan ikinci dönemin sonlarına yaklaşırken Babylon Lounge’da yapılacak olan partide Akademinin Dj Atölyesi sahne alacak. Engelliler haftası kapsamında 12 Mayıs’ta Ortaköy Meydanı’nda kurulan sahnede performanslar sunan Düşler Akademisi, büyük ilgi ve beğeni toplamaya devam ediyor…
20 Mayıs’ta gerçekleşecek partide sürprizlere de hazır olun !
Tarih:20 Mayıs 09, Çarşamba
Saat: 20:00-02:00
Mekan: Babylon Lounge / Asmalımescit TÜNEL - BEYOĞLU