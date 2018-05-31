31.05.2018 - 15:58 |
Yaz gecelerinin müzik şifresi: 16
Her yaz olduğu gibi bu yaz da unutulmaz partilere ev sahipliği yapan 16 Roof’da İstanbul gece hayatının popüler DJ’leri yaz boyunca sahne alacak.
Restoran, club-bar ve lounge olarak hizmet veren 16 Roof, haftanın 7 günü 17.00-02.00 saatleri arasında açık. DJ performansları 19.00 itibarıyla başlıyor.
Program:
31 Mayıs Perşembe – Furkan Alper
1 Haziran Cuma – Hemi + Enes Gül
2 Haziran Cumartesi – Jamie S. + Pekiner
7 Haziran Perşembe – Orkun Bozdemir
8 Haziran Cuma – Efe Kantel + Blotto
9 Haziran Cumartesi – Jan + Mertkan And
14 Haziran Perşembe – Can Ayverdi
15 Haziran Cuma – Turkish Edits w/Aksak
16 Haziran Cumartesi – Furkan Kurt + Jamie S.