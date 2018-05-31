BİST99.838-0,38EURO 6,36-0,57USD5,73-0,72ALTIN277,51-0,67
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Yaşam

    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEtkinlikYaz gecelerinin müzik şifresi: 16
    31.05.2018 - 15:58 |

    Yaz gecelerinin müzik şifresi: 16

    Her yaz olduğu gibi bu yaz da unutulmaz partilere ev sahipliği yapan 16 Roof’da İstanbul gece hayatının popüler DJ’leri yaz boyunca sahne alacak.

    Yaz gecelerinin müzik şifresi: 16

    Restoran, club-bar ve lounge olarak hizmet veren 16 Roof, haftanın 7 günü 17.00-02.00 saatleri arasında açık. DJ performansları 19.00 itibarıyla başlıyor.

    Program:

    31 Mayıs Perşembe – Furkan Alper
    1 Haziran Cuma – Hemi + Enes Gül
    2 Haziran Cumartesi – Jamie S. + Pekiner
    7 Haziran Perşembe – Orkun Bozdemir
    8 Haziran Cuma – Efe Kantel + Blotto
    9 Haziran Cumartesi – Jan + Mertkan And
    14 Haziran Perşembe – Can Ayverdi
    15 Haziran Cuma – Turkish Edits w/Aksak
    16 Haziran Cumartesi – Furkan Kurt + Jamie S.

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

    Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

    Nöbetçi eczane adresleri | Bugün eczaneler saat kaça kadar açık? Bugün ve 29 Ekim nöbetçi eczaneler

    Nöbetçi eczane adresleri | Bugün eczaneler saat kaça kadar açık? Bugün ve 29 Ekim nöbetçi eczaneler

    KYK burs sonuçları bekleniyor! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır?

    KYK burs sonuçları bekleniyor! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır?

    Spor salonunda kan davası cinayeti!

    Spor salonunda kan davası cinayeti!

    Sıradaki Haber