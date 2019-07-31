Sıcak havalara yakışacak birbirinden lezzetli 5 makarna tarifi

Sıcak havalarda makarna yenir mi demeyin! Hem pratik hem lezzetli olan bu makarna tariflerini mutlaka deneyin! Yaz sofralarınıza çok yakışacak 5 makarna tarifini sizinle paylaştık. Bu tarifler sayesinde makarnayı istediğiniz gibi lezzetlendirebilirsiniz. İşte o çok konuşulan ve çok sevilen 5 makarna çeşidi...

Fettucini alfredo tarifi





Malzemeler:

-1 paket fettucini makarna

-2 yemek kaşığı tereyağı

-2 yemek kaşığı zeytinyağı

-200 gram mantar

-300 gram tavuk göğsü

-3 diş sarımsak

-1 su bardağı krema

-1/4 demet fesleğen

-1/2 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

-1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

-1 çay kaşığı tuz

Nasıl yapılır?

-Makarnanın sosu için; geniş bir tavada 2'şer yemek kaşığı tereyağı ve zeytinyağını kızdırın.

-200 gram dilimlenmiş mantarları tavaya ekleyin ve yüksek ateşte soteleyin.

-Mantarlar sotelendikten sonra 300 gram jülyen doğranmış tavukları ilave edin ve sotelemeye devam edin.3 diş ezilmiş sarımsak ile tavuk ve mantarları tatlandırın.

-1 çay kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı karabiberi de ilave edin. Ardından 1 su bardağı krema, yarım su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri ve bir avuç doğranmış taze fesleğeni de ekleyin ve güzelce karıştırdıktan sonra kısık ateşte pişmeye bırakın.

-Ayrı bir tencerede suyu haşlayın ve içerisine bir tatlı kaşığı tuz ve makarnayı ekleyip 8 dakika kadar haşlamaya bırakın.

-Haşlanan makarnanın suyunu süzün ve durulamadan sos tenceresine alın. Sos ile birlikte yaklaşık 5 dakika kadar pişen makarnayı, rendelenmiş parmesan peyniri ve fesleğen yapraklarıyla servis edin.

Tagliatelle tarifi





Malzemeler:

-1 paket tagliatelle makarna

-3 yemek kaşığı tereyağı

Kıymalı sos için:

-300 gr kıyma

-1 yemek kaşığı tereyağı

-1 soğan

-1 domates

-1 sivri biber

-1 dolmalık kırmızıbiber

-Tuz

-Karabiber

Nasıl yapılır?

-Tagliatelle makarnayı kaynar su dolu tencereye alıp hafifçe yumuşayana kadar haşlayın.

-Suyunu süzüp tereyağı ile karıştırıp harmanlayın. Kıymalı sos için, soğan, domates ve biberleri küçüp küpler şeklinde doğrayın.

-Kıymalı sos için, 1 yemek kaşığı tereyağını tavaya alıp ısıtın. Kıymayı ekleyip 5 dakika kavurun.

-Sebzeleri ekleyip kavurmaya devam edin. Tuz ve karabiberle tatlandırın.

-Tagliatelle makarnaları servis tabaklarına paylaştırıp çatalla çevirerek kuş yuvası şekli verin.

-Hazırladığınız kıymalı harcı yuvaların ortasına paylaştırın. Sıcak servis yapın.

Pestolu fusilli makarna tarifi





Malzemeler:

-500 gram Fusilli Makarna

-90 gram fesleğen

-2 diş sarımsak

-50 gram dolmalık fıstık

-80 gram parmesan peyniri

-100 ml süt

-Tuz

-Karabiber

-3 yemek kaşığı soğuk su

-80-100 ml zeytin yağı

-Cherry domates

-Top mozarella

Nasıl yapılır?

-İlk önce makarnayı tuzlu suda kaynatalım. Çok pişirmemeye özen gösterelim.

-Fesleğen, sarımsak, fıstık, peynir, su, süt ve zeytin yağı bir rondodan geçelim. Tuz ve karabiber ile tatlandıralım ve dolaba koyalım.

-Bir geniş tavada sıvı yağ koyalım ve makarnayı üzerine pestoyu dökelim. Pişince domates ve mozarellayı servis edelim.

Krema soslu bucatini makarna





Malzemeler:

-380 gram bucatini makarna

-200 gram sert keçi peyniri

-1 çorba kaşığı krema

-Sarımsak

-Maydanoz

-Tuz

Nasıl yapılır?

-Bucatini makarnayı kaynar tuzlu suda 9 dakika al dente haşlayın. Makarna haşlanırken büyük bir tutam maydanozu ve 1 diş sarımsağı gelişigüzel doğrayın.

-Keçi peynirini bir kaseye rendeleyip doğranmış maydanoz, sarımsak ve krema ekleyin.

-Makarnanın haşlama suyundan 1 kepçe alıp peynir ve maydanoz karışımına aktarın.

-Krema kıvamına gelinceye kadar çırpın. Al dente haşladığınız bucatini makarnayı süzüp peynirli sosa aktarın.

-İyice karıştırdıktan sonra servis yapın.

Linguine makarna tarifi





Malzemeler:

-1 bardak küp domates

-3-4 diş sarımsak

-4 yemek kaşığı zeytinyağı

-Bir kaç yaprak fesleğen

-Tuz, karabiber veya acı kırmızı biber

-1 paket linguini makarna

Nasıl yapılır?

-Sarımsaklar ayıklanır, domatesler arzuya göre robottan geçirilir veya pişirirken ezilir.

-Tencereye zeytinyağı konur, sarımsaklar ezilerek ilave edilir, 1-2 dakika pişirilir. Domates ilave edilir, kısık ateşte 10-15 dakika pişirilir.

-Tuz, biber, fesleğen ilave edilir. Makarna paket talimatına göre pişirilir, sos ile karıştırılarak servis edilir. İsteğe göre parmesan peyniri ilave edilir.

Afiyet olsun.