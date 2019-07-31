Sıcak havalara yakışacak birbirinden lezzetli 5 makarna tarifi
Yazın pratik ve lezzetli tariflere daha çok yöneliyoruz. Biz de sizin için sıcak havalara yakışacak hem pratik hem de lezzetli birbirinden farklı 5 makarna tarifini paylaştık. Bu tarifler sayesinde makarnayı istediğiniz gibi lezzetlendirebilirsiniz. İşte 5 makarna çeşidi...
Sıcak havalarda makarna yenir mi demeyin! Hem pratik hem lezzetli olan bu makarna tariflerini mutlaka deneyin! Yaz sofralarınıza çok yakışacak 5 makarna tarifini sizinle paylaştık. Bu tarifler sayesinde makarnayı istediğiniz gibi lezzetlendirebilirsiniz. İşte o çok konuşulan ve çok sevilen 5 makarna çeşidi...
Fettucini alfredo tarifi
Malzemeler:
-1 paket fettucini makarna
-2 yemek kaşığı tereyağı
-2 yemek kaşığı zeytinyağı
-200 gram mantar
-300 gram tavuk göğsü
-3 diş sarımsak
-1 su bardağı krema
-1/4 demet fesleğen
-1/2 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri
-1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber
-1 çay kaşığı tuz
Nasıl yapılır?
-Makarnanın sosu için; geniş bir tavada 2'şer yemek kaşığı tereyağı ve zeytinyağını kızdırın.
-200 gram dilimlenmiş mantarları tavaya ekleyin ve yüksek ateşte soteleyin.
-Mantarlar sotelendikten sonra 300 gram jülyen doğranmış tavukları ilave edin ve sotelemeye devam edin.3 diş ezilmiş sarımsak ile tavuk ve mantarları tatlandırın.
-1 çay kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı karabiberi de ilave edin. Ardından 1 su bardağı krema, yarım su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri ve bir avuç doğranmış taze fesleğeni de ekleyin ve güzelce karıştırdıktan sonra kısık ateşte pişmeye bırakın.
-Ayrı bir tencerede suyu haşlayın ve içerisine bir tatlı kaşığı tuz ve makarnayı ekleyip 8 dakika kadar haşlamaya bırakın.
-Haşlanan makarnanın suyunu süzün ve durulamadan sos tenceresine alın. Sos ile birlikte yaklaşık 5 dakika kadar pişen makarnayı, rendelenmiş parmesan peyniri ve fesleğen yapraklarıyla servis edin.
Tagliatelle tarifi
Malzemeler:
-1 paket tagliatelle makarna
-3 yemek kaşığı tereyağı
Kıymalı sos için:
-300 gr kıyma
-1 yemek kaşığı tereyağı
-1 soğan
-1 domates
-1 sivri biber
-1 dolmalık kırmızıbiber
-Tuz
-Karabiber
Nasıl yapılır?
-Tagliatelle makarnayı kaynar su dolu tencereye alıp hafifçe yumuşayana kadar haşlayın.
-Suyunu süzüp tereyağı ile karıştırıp harmanlayın. Kıymalı sos için, soğan, domates ve biberleri küçüp küpler şeklinde doğrayın.
-Kıymalı sos için, 1 yemek kaşığı tereyağını tavaya alıp ısıtın. Kıymayı ekleyip 5 dakika kavurun.
-Sebzeleri ekleyip kavurmaya devam edin. Tuz ve karabiberle tatlandırın.
-Tagliatelle makarnaları servis tabaklarına paylaştırıp çatalla çevirerek kuş yuvası şekli verin.
-Hazırladığınız kıymalı harcı yuvaların ortasına paylaştırın. Sıcak servis yapın.
Pestolu fusilli makarna tarifi
Malzemeler:
-500 gram Fusilli Makarna
-90 gram fesleğen
-2 diş sarımsak
-50 gram dolmalık fıstık
-80 gram parmesan peyniri
-100 ml süt
-Tuz
-Karabiber
-3 yemek kaşığı soğuk su
-80-100 ml zeytin yağı
-Cherry domates
-Top mozarella
Nasıl yapılır?
-İlk önce makarnayı tuzlu suda kaynatalım. Çok pişirmemeye özen gösterelim.
-Fesleğen, sarımsak, fıstık, peynir, su, süt ve zeytin yağı bir rondodan geçelim. Tuz ve karabiber ile tatlandıralım ve dolaba koyalım.
-Bir geniş tavada sıvı yağ koyalım ve makarnayı üzerine pestoyu dökelim. Pişince domates ve mozarellayı servis edelim.
Krema soslu bucatini makarna
Malzemeler:
-380 gram bucatini makarna
-200 gram sert keçi peyniri
-1 çorba kaşığı krema
-Sarımsak
-Maydanoz
-Tuz
Nasıl yapılır?
-Bucatini makarnayı kaynar tuzlu suda 9 dakika al dente haşlayın. Makarna haşlanırken büyük bir tutam maydanozu ve 1 diş sarımsağı gelişigüzel doğrayın.
-Keçi peynirini bir kaseye rendeleyip doğranmış maydanoz, sarımsak ve krema ekleyin.
-Makarnanın haşlama suyundan 1 kepçe alıp peynir ve maydanoz karışımına aktarın.
-Krema kıvamına gelinceye kadar çırpın. Al dente haşladığınız bucatini makarnayı süzüp peynirli sosa aktarın.
-İyice karıştırdıktan sonra servis yapın.
Linguine makarna tarifi
Malzemeler:
-1 bardak küp domates
-3-4 diş sarımsak
-4 yemek kaşığı zeytinyağı
-Bir kaç yaprak fesleğen
-Tuz, karabiber veya acı kırmızı biber
-1 paket linguini makarna
Nasıl yapılır?
-Sarımsaklar ayıklanır, domatesler arzuya göre robottan geçirilir veya pişirirken ezilir.
-Tencereye zeytinyağı konur, sarımsaklar ezilerek ilave edilir, 1-2 dakika pişirilir. Domates ilave edilir, kısık ateşte 10-15 dakika pişirilir.
-Tuz, biber, fesleğen ilave edilir. Makarna paket talimatına göre pişirilir, sos ile karıştırılarak servis edilir. İsteğe göre parmesan peyniri ilave edilir.
Afiyet olsun.