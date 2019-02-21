Yaz okulları ingilizce öğrenmek için en uygun yol

İngilizce bilmenin zorunluluk olduğu günümüzde bu dili en sıkıntısız ve en hızlı öğrenmenin yolu yurtdışında eğitim almak… Dil öğrenmenin erken yaşlarda edinilmesi gereken bir beceri olduğu artık tüm dünyanın bildiği bir konu. Bu noktada aileler harekete geçmiş durumda… Peki ya siz?

Yurtdışında eğitim, dünya çapında pek çok öğrenci ve ebeveynin ilgisini çekmektedir. Yurtdışında eğitim yolundaki en güzel başlangıç yaz okullarıdır. Yaz aylarını en verimli şekilde geçirmeye olanak sağlayan yaz okulları; farklı kültürleri deneyimlemek, yeni bir dil öğrenmek, özgüven kazanmak, becerileri keşfetmek gibi konularda öğrencilere yardımcı olur. Öğrencinin eğitim hayatı ve kişisel gelişiminde olumlu sonuçlar doğuracak bu deneyimi erken yaşlarda yaşaması geleceğini şekillendirecektir. Bu sebeple ebeveynler çocuklarını yaz okullarına mümkün olduğunca erken yaşta göndermeyi tercih etmektedir. Tüm dünyada ve ülkemizde bu farkındalığa sahip aileler yaz okulu araştırmalarını sıkı tutmaktadır.

Ana dil seviyesinde ingilizce öğrenmek için erken yaşta eğitim şart!

Yurtdışında açılan yaz okulları öğrencilerin ana dil seviyesinde ve akademik bir İngilizce konuşabilmesine de odaklanır. Orta seviyede İngilizce bilgisine sahip öğrenciler bu programlara katılabilirken hiç İngilizce bilgi olmayan öğrenciler de katılım gösterebilir. İngiltere, Amerika, Kanada, İrlanda, Malta, Avustralya gibi pek çok ülkede İngilizceyi çok başarılı bir şekilde öğreten yaz okulları bulunur.

Yaz okulu programları öğrencilerin okuldan arta kalan tatil dönemlerinde hem keyifli hem verimli faaliyetler yapmaları için idealdir. Öğrenci sınıflara sıkışmadan günlük hayatın içinde İngilizce öğrendiğinden yaz tatilini de keyifli bir şekilde geçirir. Erken yaşta yaz okulu programına katılan öğrenciler hem dil becerilerini geliştirir hem de vizyonel olarak gelişim gösterir.

“Yaz okulunda sadece ingilizce öğrenmekle kalmazsınız”

Yurtdışında açılan yaz okulu programları farklı alanlarda becerileri olan öğrenciler için de idealdir. Öğrenci yaz okulu programlarında açılan ek dersler ile hem var olan becerilerini geliştirebilir hem de yeteneklerini keşfedebilir. Kimi okullar spor alanına kimi okullar sanatsal faaliyetlere ağırlık verir. Her alana da yoğunlaşan programlar mevcuttur. Ayrıca bazı yaz okulu programları öğrencilerin kodlama, robot yapımı gibi teknolojik alanlara yoğunlaşmasını da sağlar.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları Genel Müdürü Deniz Akar “Yaz okulu İngilizce öğrenmeye başlamak için en iyi yollardandır. Ana dili İngilizce olan eğitmenlerden, o dilin günlük hayatta konuşulduğu bir ülkede ve farklı milletlerden öğrencilerle bir arada İngilizce öğrenmek hızlı gelişimi sağlar. Öğrenci yaz okullarında sadece İngilizce öğrenmekle kalmaz ayrıca pek çok becerisini keşfedebilir ve geliştirebilir. Yaz okulu programlarının hemen hemen hepsi öğrencilerin sportif ve sanatsal faaliyetlerine de odaklanır. Futbol ve tenisten tutun drama ve dans derslerine kadar pek çok alanda öğrenciler alanında en iyi eğitmenlerden eğitim alma imkanı bulur” dedi.

Yurtdışında yaz okulu programlarının güvenilir olması büyük önem taşır. IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları Genel Müdürü Deniz Akar ailelerin çocuklarını emanet edecekleri okullara güvenmelerinin en önemli nokta olduğunu söyledi. Bu sebeple ailelerin çocukları için seçecekleri okulun güvenilir olması büyük önem taşıyor. Bu sebeple tercih noktasında ince eleyip sık dokuyorlar. Ebeveynlerin okul seçmesi için en güvenli yol her yıl düzenli olarak yapılan IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları oluyor. Fuar kapsamında aileler yaz okullarıyla birebir görüşme imkanı buluyor.

Yaz okulu programlarının maliyeti nedir?

Yurtdışında yaz okulu maliyetleri öğrencinin Türkiye’de dil okullarına harcayacağı ücretler göz önünde bulundurulduğunda uygundur. Çünkü öğrenci yaz okulu programlarına katıldığı takdirde İngilizce sorununu büyük ölçüde çözer ve bitmek bilmeyen eğitimler almak zorunda kalmaz. Yurtdışında yaz okullarında eğitimler 2 haftadan başlayıp 4 haftaya kadar uzar. İngilizce öğrenilecek yaz okullarını fiyatları 1300 Euro’dan başlar.

Yaz okulu programlarına arzu eden ebeveyn çocuklarıyla birlikte katılabilir. Ebeveynler isterse kendileri de dil eğitimi alabilir ya da bir sertifika programına katılabilir. İsteyenler sadece yaz tatili yapıp, çocuğunun okuldan arta kalan zamanlarında ailecek keyifli vakit geçirebilir. Ebeveyn çocuk yaz okulu programları ise 1142 Sterlinden başlar…

4 haftalık bir yaz okulu her şey dahil İngiltere’de 2.850 Sterlinden, Kanada’da 6.685 CAD’den, Amerika’da 4.993 Dolardan ve Malta’da 2.630 Euro’dan başlamaktadır.

Yaz okulu programları hakkında daha detaylı bilgi almak ve okullarla birebir görüşmek için 35. IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarlarına katılmanızı öneririz. Fuar kapsamında 20 ülkeden 250’nin üzerinde her seviyeden eğitim kurumu Türkiye’deki öğrenciler ve aileleriyle buluşacak.

Fuar takvimi:

24 Şubat Ankara Sheraton hotel

26 Şubat İzmir Hilton Hotel

28 Şubat Bostancı Dedeman Hotel

2-3 Mart İstanbul Kongre Merkezi