2019-2020 eğitim öğretim döneminin sonlanması ile birlikte, yaz tatili etkinlikleri de yerini almış durumda. Çocukların eğleneceği ve verimli geçireceği 8 etkinlik önerisini sizinle paylaştık. İşte 2019 yaz tatilinde çocuklar için 8 etkinlik önerisi...

-İstanbul Tema Park: Haziran 2019

İsfanbul; eğlence, macera ve farklı deneyimlerin en entegre adresi tek biletle 7’den 70’e her yaşa sınırsız eğlence sunuyor.

Ziyaret saatleri:

Hafta içi: 10:30 – 21:30

Hafta sonu: 10:30 – 21:30

-Jungle İstanbul-Haziran 2019

Jungle İstanbul" Egzotik canlılar ve fantastik maceralarıyla 5.000 m2'lik büyülü bir alanda sizleri bekliyor.

Ziyaret saatleri:

Hafta içi: 10:00-20:00

Hafta sonu: 10:00-21:00

-KidzMondo- İstanbul

Türkiye'nin ilk çocuk şehri KidzMondo'da çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor.

Ziyaret tarihleri ve saatleri:

11 Haziran 2019, Saat: 10:00

30 Haziran 2019, Saat: 10:30

-Madame Tussauds İstanbul

Merkezi Londra’da yer alan, 250 yıllık tarihe sahip dünyaca ünlü Madame Tussauds İstanbul, Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde her yaştan ziyaretçilere keyifli deneyimler sunuyor.

-LEGOLAND Discovery Centre İstanbul

Dünyaca ünlü çocuk ve aile eğlence merkezi LEGOLAND® Discovery Centre İstanbul, 3-10 yaş arasındaki çocuklar ve yetişkinler için bir arada keyifli vakit geçirip, yaratıcılıklarını geliştirecekleri eğlenceli ve öğretici etkinlikler sunuyor. Merkeze 14 yaşın altındaki çocuklar ebeveynleriyle, 14 yaşın üzerindeki yetişkinler ise çocuklarıyla giriş yapabiliyor.

-Küçük Prens Tiyatro-Küçük Sahne UNIQ İstanbul

Hikayemiz Sahra Çölü’ne düşen bir pilotun, başka bir gezegenden gelen Küçük Prens’le karşılaşmasını anlatıyor. Küçük Prens, Haziran ayında Küçük Sahne UNIQ'te...

-Pablo Picasso ve İlham Perileri

“Pablo Picasso ve İlham Perileri”, çocuklarla buluşmaya devam ediyor.

20 Haziran 2019 Pazar, Saat: 20:00

Mekan: Tiyatro 34, İstanbul

-Zaman Makinesi 2- Albert Einstein

Altan Tezel'in yazıp yönettiği "Zaman Makinesi 2 - Albert Einstein" tiyatro oyunu çocuklarla buluşuyor.

22 Haziran 2019 Cumartesi, Saat: 15:00

Mekan: Tiyatro 34, İstanbul