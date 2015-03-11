‘’Yazar & Şair Buluşmaları’’ küçük İskender ile başlıyor

Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi’nde Boğaziçi Üniversitesi Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi, Türkçe edebiyatın önde gelen şair ve yazarlarının yeni çıkan kitaplarını ilk kez merkez çatısı altında düzenlenecek etkinliklerle okurlarla buluşturacak. Bu kapsamda gerçekleştirilecek olan ‘’Yazar & Şair Buluşmaları’’ başlıklı dizinin ilk konuğu ise küçük İskender olacak. küçük İskender, 50. yaşına özel olarak hazırlanan yeni kitabı ‘’Elli Belirsiz’’den bölümler okuyacak.



Küçük İskender hakkında:



1980'li yıllardan başlayarak günümüze kadar çeşitli dergilerde şiirler, eleştiriler, denemeler yazdı. İlk şiiri Milliyet Genç Sanat Dergisi'nde, İskender Över ismiyle çıktı. Profesyonel olarak 1985'te Adam Sanat Dergisinde şiirleri yayımlanmaya başladı. Kanada'da çıkan Descant adlı edebiyat dergisinin Türkiye özel sayısında, ABD'de ise Murat Nemet Nejat'ın 'eda' kavramında yoğunlaştığı Türk şairleri antolojisinde kendine yer buldu. İtalya'da düzenlenen Avrupalı Genç Şairler Yarışması'nda (La Giovane Poseia D'europa Nel 1999) ilk ona girdi ve şiirleri bu şairlerle kitaplaştırıldı. 2000 yılında Orhon Murat Arıburnu Ödülleri'nde Bir Çift Siyah Deri Eldiven adlı şiir kitabıyla birincilik aldı. 2001 yılında Almanya'da, 2002 yılında Hollanda'da çeşitli şehirlerdeki etkinliklerde, 2005'te Avusturya'da, 2007'de Makedonya'da, 2008'de İsveç'te konuşmacı olarak ve şiir performanslarıyla kendini dile getirdi. 2003 yılında Berlin'de düzenlenen İlk Türkiyeli Eşcinseller Kongresi'nde bu konudaki bildirisini okudu. 2006'da İskender'i Ben Öldürmedim adlı şiir kitabıyla Melih Cevdet Anday Şiir Ödülü'nü kazandı. 2014'te 7.si verilen Erdal Öz Edebiyat Ödülü Küçük İskender'e verildi. Halen edebiyat dergileri ağırlıklı olmak üzere yazmaya ve kitaplaşmış eserlerini yayımlamaya devam ediyor.