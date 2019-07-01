Yazın eğlence ve renklerle dolu festivali: AlwaysFest

Cove Aya Yorgi, tüm yazı eğlence ve renklerle dolduracak AlwaysFest Festivali'nin ilkini 5 Temmuz'da İzlanda'nın ünlü gruplarından GusGus ile yerli sahnenin önemli isimlerinden Büyük Ev Ablukada, Sedef Sebüktekin, Can Ozan, U.F.U.K, Cihangir Aslan ve Barış Serdar gibi birbirinden başarılı isimler ile gerçekleştirecek.

Yazın her günü festival havasında geçecek İzmir'in gözde mekanı olmaya aday COVE Aya Yorgi'de katılımcılar doyasıya eğlencenin tadına varacak.

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GusGus

İzlandalı "elektronik soul" grubu Gusgus, 1995 yılında bir multimedya kolektifi olarak kuruldu, sonrasında müzikte karar kıldı. House müzik ile 1990'ların dans-pop'unu başarıyla harmanlayan ve görsel-işitsel öğeleri yaratıcı bir şekilde birleştiren Gusgus, biri konser kaydı olmak üzere bugüne dek sekiz albüm yayımladı. İkinci stüdyo albümleri Polydistortion ile geniş kitlelere ulaşan grup, gerçekleştirdiği turnelerde etkileyici sahne şovlarıyla dikkat çekti. Yedinci stüdyo albümleri Arabian Horse Mayıs 2011'de piyasaya çıktı.

Büyük Ev Ablukada

2008’de kurulan, kendine has müzikal ve sanatsal üslubuyla dikkat çeken Büyük Ev Ablukada grubunun üyeleri sahnede; Afordisman Salihins, Bas Bariton, Bentek Sizhepiniz, Omçelik, Canavar Banavar, Galvaniz Gelbiraz ve Gelicem Nerdesin takma adlarını kullanıyor.Son dönemlerde daha farklı bir hamleyle elektronik çizgiye geçiş yapmaya karar veren grubun son albümü Fırtınayt ile yeni bir müzikal deneyim sunuyor.

