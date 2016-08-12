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    HaberlerEtkinlikYazın son dolunayı boğazda geçsin!
    12.08.2016 - 14:49 |

    Yazın son dolunayı boğazda geçsin!

    Armada Otel’in güç beğenenleri bile hoşnut eden gezi teknesi, bu yazın son dolunayı olan 18 Ağustos, Perşembe akşamı, “Dolunayda Boğaziçi ve Haliç” turuna çıkıyor.

    Yazın son dolunayı boğazda geçsin!

    Sıcak yazı dolunay ışığında uğurlayıp, ferahlamak için demir alıyoruz.

    Armada Gezi Teknesi’nin saat 19.30’da Ahırkapı İskelesi’nden demir almasıyla başlayacak gezi, kısa bir Boğaz turundan sonra Haliç’in tarihi yapı ve semtlerinin ay ışığı altında keşfiyle sürecek ve saat 22.00’de yine Ahırkapı İskelesi’nde son bulacak. Katılımcılara, tur boyunca Armada mutfağında hazırlanmış soğuk ve sıcak kanapeler, meyve, kuruyemiş ve her çeşit içecek sunulacak.

    Tur güzergâhı: Kız Kulesi’nden Boğaziçi Köprüsü’ne kadar yapılacak kısa Boğaz turundan sonra Unkapanı, Cibali, Fener, Balat, Ayvansaray, Eyüp, Kağıthane, Sütlüce, Hasköy, Kasımpasa, Galata, Eminönü, Ahırkapı İskelesi.

    Güzergâh üzerindeki önemli yapı ve yerler: Galata Köprüsü, Rüstempasa Camii, Beyazıt Kulesi, Süleymaniye, Cibali, Eski Sigara Fabrikası, Yavuz Sultan Selim Camii, Fener, Patrikhane, Kırmızı Mektep, Demir Kilise, Balat, Sinagoglar, Ayvansaray, Surlar, Feshane, Eyüp, Piyer Loti Kahvesi, Eski Mezbaha, Rahmi Koç Müzesi, Tersane, Arap Camii, Galata Kulesi, Topkapı Sarayı, Ayasofya.

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