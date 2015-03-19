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    HaberlerEtkinlikYellow Claw İstanbul’da
    19.03.2015 - 14:01 |

    Yellow Claw İstanbul’da

    20 Mart cuma gecesi düzenlenecek etkinliğe katılmak isteyenler detaylı bilgi ve biletleri Biletino.com’da bulabiliyor.

    Yellow Claw İstanbul’da

    Etkileyici konseptlere ve unutulmayacak DJ performanslarına sahne olan Quattro Müzik Festivali, “Shotgun” adlı prodüksiyonu ile elektronik müzik dünyasına damga vuran Yellow Claw’u ağırlıyor.

    Jim Aasgier, Bizzey ve Nizzle’dan oluşan Trap grubu Yellow Claw, Quattro Müzik Festivali kapsamında 20 Mart Cuma gecesi, biletleri Biletino.com üzerinden sunulan, unutulmayacak bir gece yaşatacak. Rochelle ile birlikte yaptıkları “Shotgun” adlı prodüksiyon ile elektronik müzik dünyasını sarsan Yellow Claw, en son Ayden ile yapılan “Till It Hurts” başta olmak üzere en beğenilen parçalarıyla İstanbul’da Maslak Arena Festival Çadırı’nı yerinden oynatacak.

    Ocak 2015’ten bu yana, Türkiye’ye gelmek için sabırsızlandıklarını sosyal medya hesaplarından dile getiren Yellow Claw’un 20 Mart Cuma gecesi göstereceği performansı izlemek isteyenler için biletler ve detaylı bilgiler Biletino.com’da bulunuyor.

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