Yen yılda Athena ve Duman!

Etkinlik Küçükçiftlik Park’ın 7500 kişilik dev çadırında gerçekleşecek. Avrupa’dan özel olarak getirtilen çadırda son teknoloji ısıtma sistemleri mevcut. 31 Aralık’ta salon sıcaklığında ama açık hava konseri ferahlığında bir gece sizleri bekliyor.

Saat 21:00'de Öztürk’ün sahneye çıkmasıyla başlayacak eğlence dolu gecede, saat 22.30’da Duman sahne alacak ve saat 00.45’te sahne alacak Athena’nın şarkılarıyla sabah 04:00’e kadar eğlence devam edecek.

VIP bileti almış olan seyircilerimizin bulunduğu alanda standlar yer almaktadır. Standlar 4 kişiliktir. Stand başına1 şişe Premium votka enerji, meyve suyu ve çerez bulunmaktadır. Sınırsız yerli içki servisi gece sonuna kadar devam edecektir.

31 Aralık 2011 20:30

Küçükçiftlik Park, İstanbul

