13.12.2019 - 11:36 |
Yengeç burcu aşk hayatı hakkında her şey
Yengeç burcu aşk hayatı hakkında her şeyi Astrolog Tuğba Karadayı, PembeNar'a anlattı.
Yengeç burcu aşk hayatında kendi karakteristik özelliklerini oldukça belirgin şekilde gösterir. Koşulsuz sevgi peşinde olan yengeç burcu aşk hayatında yoğun bir sevgi görmek ister.
Bazen çekingen olabilen yengeç burcu aşk hayatında oldukça duygusaldır.
Duygusal eminet ihtiyacı olan yengeç burcu aşk hayatında sahiplenici taraf olabilir.
Sahiplenici tavırları bazen kıskançlık olarak algılanabilir.