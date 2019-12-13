Yengeç burcu erkeği özellikleri

Yengeç burcu erkeği oldukça duygusaldır. Duygularını ön plana koyarak yaşayan yengeç burcu erkeği için aile oldukça önemlidir. Ailesi ile vakit geçirmeyi, ailesi için çalışmayı ve onları korumayı seven yengeç burcu erkeği tam bir aile babası olacaktır.

Evcimen yapısı ile evde ailesi ile vakit geçirmeyi seven yengeç burcu erkeği ev aktivitelerini dışarıda olmaya tercih edecektir. Kendi sınırları dışına çıkmaktan çok hoşlanmaz.



Yengeç burcu erkeği koruyucu bir yapıya sahiptir. Sevdiklerini koruyup kollayan yengeç burcu erkeği inandığı ve sevgi bağı kurduğu

insan için elinden geleni yapacaktır.

Yengeç burcu ünlüleri: Tom Cruise, Vin Diesel, Jared Padalecki