Yengeç burcu sevdikleri nelerdir?

Yengeç burcu sevdikleri arasında en başta ailesi gelir. Yengeç burcu ailesine çok önem bir burçtur. Bu yüzden aile kavramını yengeç burcu sevdiklerinin başında görmek olağan bir durum.

Yengeç burcu sevdikleri arasında hatıralar da yer alır. Bu hatıralar aileleri ile ya da yakın arkadaş çevreleri ile kazanılmış hatıralar ise daha önem kazanır.

Yengeç burcu eskiye oldukça önem verir. Eski şeyler ya da hatırası olan ufak eşyalar bile yengeç burcu sevdikleri arasında yer alır.

Antikaya oldukça meraklıdır. Yengeç burcu sevdikleri arasında hem manevi hem de maddi güvenlik ön planda gelir.