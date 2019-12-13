Yengeç burcu sevmedikleri nelerdir?

Yengeç burcu sevmediklerinin en başında kararsızlık gelir. Kararsızlık yengeç burcu sevmedikleri arasında belki de en baskın karakterli faktördür. Yengeç burcu, arada kalmaktan ya da belirsiz durumlar ile başa çıkmak zorunda kalmaktan nefret eder.

Yengeç burcu sevmedikleri arasında bu nedenle belirsizlik kavramı da yer alabilir. Kendi konfor alanına çok önem veren yengeç burçları bu alanlara yenilikler girince bu durumdan hoşlanmaz.

Yengeç burcu sevmedikleri arasında bu neden ile yenilikler de yer alabilir. Yengeç burcu sevmediklerini sayarken disiplin altına girmek ve üzerinde baskı hissetmek atlanamayacak iki madde.

Yengeç burçları hayatı daha akışında ve rahat yaşamayı sever. Disiplin edilmekten hiç hoşlanmazlar. Otorite figürlerini sevmezler.