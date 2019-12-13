13.12.2019 - 11:32 |
Yengeç burcu yükselen özellikleri
Yengeç burcu yükselen ile birlikte olmadan, arkadaşlık kurmadan veya iş yapmadan önce onu yakından tanımak isteyebilirsiniz. Astrolog Tuğba Karadayı yengeç burcu yükselen hakkında bilmek isteyeceğiniz her şeyi PembeNar'a anlattı.
Yengeç burcu yükselene sahip insanlar duygusal güvenlik ihtiyacında olurlar. Duygusal olarak kendini güvende hissetmek isteyen yengeç burcu yükselenler duygusal konuda destek görmek istediğinden hayatlarında hep biri olsun ister.
Karşınızdaki yengeç burcu yükselen bazı tavırlarınıza aşırı reaksiyonlar gösterebilir. Bu onun alıngan ve hassas yapısından kaynaklanır.
Hassas bir yapıya sahip yengeç burcu yükselen ruhuna hoş gelen duygusal şeylerden hoşlanır. Yükselen yengeç burcu fiziksel olarak yuvarlak hatlara sahip olabilir.
Yengeç burcunun karakteristik özelliklerini taşır ve ev yaşamını tercih eder.