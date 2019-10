Yeni albüm, yeni turne: Arch Enemy İstanbul’da!

Daha önce 2009 senesinde ülkemize gelen topluluk, ilk kez tek başına 27 Ocak 2012 Cuma akşamı Maslak Refresh the Venue’de sahne alacak.

Angela Gossow’un eşsiz brutal vokallerini, Amott kardeşlerin muhteşem riflerini, yeni albümün hitlerini “ Yesterday is Dead and Gone”, “Bloodstained Cross”, “Under Black Flags We March”, grubun artık marşlaşmış parçası “We Will Rise” ve 15 senelik kariyerlerindeki tüm albümlerin hitlerini kaçırmamak için acele edin. Kısa bir süre için tüm kategoriler %30'dan başlayan indirimli fiyatlarla 13 Eylül 2011 Salı satışta...