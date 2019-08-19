Yeni bir ilişki için hazır olduğunuzu nasıl anlarsınız?

Yeni bir ilişki için adım atmadan önce beklentilerinizi ve böyle bir sorumluluk almak isteyip istemeyeceğinizden emin olun. Böylelikle doğru insanla karşılaştığınızda tereddüt edeceğiniz bir nokta kalmayacaktır. Peki, yeni bir ilişki için hazır mısınız? Yoksa henüz eski ilişkinizin anımsattıklarından kurtulamadınız mı? Bazen doğru zamanda doğru yerde olsanız da etrafınızda hoşlanabileceğiniz insanlar olsa da aşka hazır değilseniz, bir ilişkiye başlayamazsınız. Peki, hazır olup olmadığınızı nasıl anlarsınız? İşte yeni bir ilişki için hazır olduğunuzu gösteren işaretler...

Artık geçmişinize üzülmezsiniz!

Eskiden yaşadıklarınızı düşündüğünüzde sakin kalabiliyor ve yaşadığınız şeyler size ders verdiği için mutlu oluyorsanız tamamdır! Eski sevgilinize karşı beslediğiniz sinirin yok olduğunu da hissetmeye başladığınız zaman anlayın ki yeni bir ilişkiye hazırsınız!

Kendinize ait hobileriniz ve arkadaşlarınız olur

Bir ilişki içindeyken farkında olmadan partnerinizin ilgi alanlarını sahiplenmeye başlarsınız. Ayrıldıktan sonra ise fark edersiniz ki sabah koşusuna çıkmak aslında hiç size göre değil! İşte bu noktada gerçekten kendi istediğiniz şeyler odaklanırsınız. Bunun haricinde nezaketen, partneriniz kırılmasın diye görüştüğünüz arkadaşlarınızın yerini de gerçekten görüşmekten hoşlandığınız arkadaşlarınız alır.

Birini reddetmekten çekinmezsiniz

Yalnız geçirdiğiniz zaman içerisinde sınırlarınızı çizmişsinizdir ve gelecekteki partnerinizin kişilik özelliklerinin nasıl olması gerektiğiniz az çok bilirsiniz. Böylelikle bir yere gitmeyeceğini bildiğiniz bir ilişki teklifine 'Hayır' demekten çekinmezsiniz.

Uzlaşmaya hazırsınızdır

Sınırlarınız kesin çizgilerle çekilmiş olabilir fakat gelecekteki partnerinizin hoşlanmayacağı özellikleriniz olabileceğini kabul etmek sizin için zor değildir. Bunları tartışmaya ve uzlaşmaya hazırsınızdır. Bu da yeni birini hayatınıza almaya hazır olduğunuzu gösterir.

Sevgi almaya ve vermeye hazır hissedersiniz

İlişkiniz yokken dünya üzerindeki tüm sıcak duyguları içinizde depolamaya başlarsınız çünkü etrafınızda bu duyguları aktarak özel biri yoktur. Bu sıcak duyguları yeni birine aktarmaya ve ondan da destek, sevgi ve ilgi görmeye hazır olduğunuzu hissettiğiniz anda yeni bir aşk filizlensin diyebilirsiniz.

Yalnızlıktan korkmazsınız

Tek başınıza bir şeyler yapmak sizi üzmüyorsa, hayatınızı dolduracak birçok şeyiniz varsa ve evde oturup hayatınızın aşkını beklemiyorsanız yeni birini hayatınıza almayı göz önünde bulundurabilirsiniz.