Yeni çocuklar için yaratıcı benlik atölyesi

Bilginin, paylaşımın peşinden koşanların ortak buluşma noktası “Merakettiklerin” İstanbul’un tarih kokulu semti Kadıköy’de atölye çalışmalarına başladı. Öğrenmek, gelişmek, bilgi paylaşımında bulunmak, yeni dünyalar keşfetmek, kişisel gelişimine katkıda bulunmak ve uzman eğitmenlerin deneyimlerinden yararlanmak isteyen herkesi; kısaca kendi yolunu bulmayı isteyenleri bekliyor.



Geçtiğimiz günlerde Kadıköy’de, kurucusu Çiğdem Güler tarafından kapılarını açan ” Merakettiklerin” her şeyden önce ortak bir paylaşım, yaşam platformu. Kendi evinizin rahatlığında, felsefe sohbetlerinden, dinler tarihine, İstanbul tarihinden, antika mobilyaya, ahşap mobilya, fotoğraftan sinemaya, alanında uzman kişisel gelişim atölyelerinden, uzman deneyimlerinin paylaşım sohbetlerine kadar birçok eğitim, sohbet ve paylaşımı bulmak mümkün. Her gün farklı bir konunun işlendiği “Merakettiklerin” çatısı altında 27 eğitmen ile 50 farklı konuda eğitimin bir parçası olmak mümkün.





06 Aralık Programı;



Alkım Uyar ile “Yeni Çocuklar İçin Yaratıcılık” 11:00-15:00



Reklam bombardımanı, rekabete dayalı eğitim sistemleri çocuklarımızın kimlik ve öz değer duygularını “varlık” değil, “sahiplik” üzerinden tarif etme tehlikesi yaratabiliyor. Çocuklarımızın kendini doğru tanımlamasında bilinçli anne ve babaların farkındalıkları çok önemli. YENİ ÇOCUKLAR İÇİN YARATICI BENLİK ATÖLYESİ bu alanda atılmış bir adım. Çocuklarımızla yeni bir farkındalık boyutunun kapılarını çalıyoruz. Üstelik boyalar, 3 boyutlu tasarım malzemeleri ve oyunlarla çok da eğlenceli…



Esin Paternoster ve Esra Erzin ile “Piemonte” 17:00 – 19:00



Piemonte: Damak zevkinin sanata dönüştüğü topraklar, İtalyan mutfağının sofistike tatları. Dolgun gövdeli Nebbiola bağlarının, balsamic sirkenin, parmesan peynirinin, parma jambonunun ve trüf mantarının vatanı, gurme gezginlerin cenneti. Piemonte'nin büyülü topraklarında gezinmek, birbirinden farklı lezzetteki ürünleri ve sürpriz tatlar ile tanışmak üzere sizleri bekliyoruz.





07 Aralık Programı;



Aslıhan Soyuer İle “Pin Kodu Analizi” Saat 11:00 itibariyle bireysel seans



Güney Afrikalı Douglas Forbes tarafından uzun yıllar süren araştırmaları sonucu geliştirilen bir formüle dayanarak hesaplanan İnsanın Pin Kodu yirmi yılı aşkın bir süredir, başarıyla kullanılmaktadır. Asıl amacı kişinin doğduğu günün enerjisini değerlendirmek ve ölçmek olan bu sistemle bireyin kendini algılaması, kişilik özellikleri, yetenekleri, güçlü ve güçlü olmayan yönleri, mesleki uygunlukları gibi konular değerlendirilir. Bunların yanı sıra, aile, iş, arkadaşlık veya özel ilişkileri, karşısındaki kişiyle yaptığı ortak etkileşime bakarak incelenebilir. Böylece her tür ilişkinin nasıl daha rahat işletilebileceği konularında da yol göstermeye çalışır. Ayrıca hem bireysel hem de ilişkilerimiz anlamında ilerleyen dönemlerde ne gibi olasılıklarla karşılaşılabileceğine dair fikir vermeye çalışır. Bireysel potansiyeller hakkında oldukça etkin sonuçlar vermesi nedeniyle işe alımlar, çocuk ve gençlerin yeteneklerini değerlendirmek gibi alanlarda da kullanılabilir.



Diğer Eğitimlerden Seçmeler;



Mit, Efsane ve Semboller – Burak Eldem – Saklı Tarih Üçlemesinin Yazarı

Tasavvuf Sohbetleri – Ali Canip Olgunlu

Bırak Şehir Seni Gezdirsin – Ayşe Bayvas, Arkeolog, Sanat Tarihçi

İnanç Sembolizmi – Ayşe Bayvas, Arkeolog, Sanat Tarihçi

İstanbul Tarihi – Turgay Tuna, Yazar-Rehber

Dinler Tarihi – Jak Soref, Araştırmacı

Kişiler Arası İlişkilerin Geliştirilmesi – Banu Özkan Tozluyurt

40+ Cesaret Biraz - Armağan Portakal, Özgür Ruh

Yaratıcı Okuma Atölyesi – Feryal Tllmaç, Ödüllü

İlim, Felsefe ve Sanat Açılımlarıyla Tasavvuf – Recep Çiftçi, Semazen

Sinema Tarihi ve Film Analizi – Murat Erşahin, Film Eleştirmeni, Yazar

Mobilya Tarihi – Nancy Azarbad, Sanat Tarihçi, Antika Uzmanı

Yazı Jimnastiği – Mustafa Nuri, Metin Yazarı, Senaryo Yazarı, Yönetmen

Ergenlerle Yaşam – Eda Kurtuluş Akın, Psikolog, Psikoterapist

Sınavlara Giderken İlişkileri Sağlam Tutmak – İlknur Okay, Aile Koçu

Chi Kung – Yeşim Şaşmaz, Dövüş Sanatları Uzmanı

Yeni Çocuklar için Yaratıcılık – Alkım Uyar, Eğitmen, Yazar

Anne Karnında Müzik – Ersin Antep, Müzikolog

Nefes Atölyeleri – Banu Conker, Eğitmen

Çocuğumla Nasıl Konuşursam Beni Dinler – İlkiz Özcan Sönmez, Psikolog, Aile Koçu, Terapist