Dekorasyon

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25.09.2019 - 11:04 |

Yeni evlenenler için yatak odası dekorasyonu önerileri

Yakın bir zamanda eşinizle birlikte yeni evinize yerleşeceksiniz. Bu güzel birlikteliği daha da uzun ve rahat bir hale getirebilmek adına özellikle yatak odasının anahtar alan olduğunu da çok iyi biliyorsunuz. Peki, birkaç dekorasyon önerisiyle yatak odanızı çok daha yaşanabilir bir alana çevirmeye ne dersiniz?

Yeni evlenenler için yatak odası dekorasyonu önerileri

Yatak odaları için ön plana alınması gereken ilk şey sıradanlıktır. Sıradanlıktan kurtulup daha göz alıcı bir yatak odası oluşturmak sizin elinizde. Bu anlamda işe ilk önce alan açmaktan başlayabilirsiniz. Odanıza gereksiz parçalar koymaktan vazgeçin. Örneğin dolabınızı fazladan büyük almak yerine  günümüzün yeni modası olan açık askılık dolap stilini tercih edin. Kıyafetleriniz görünse de siz darlıktan kurtulmuş olacaksınız. Eski usullerde yatakların üstüne düğün fotoğrafları yerleştirilirdi. Bunun yerine dekoratif aynalar veya çerçeveler tercih edebilirsiniz. Odanızda bir oturma alanı oluşturmak istiyorsanız, pencere önlerini tercih edebilirsiniz. Küçük puflar pencere önleri için mükemmel bir seçim olacaktır. Boydan boya halılar yerine de küçük klimleri kullanabilirsiniz. Açık alanlar içinse laminant parkeler parlak ve şık bir görünüm kazandıracaktır.

Yatak odanıza çok fazla eşya sığdırmaya çalışmayın

Bunun ilk nedeni her zaman için rahat bir ev dekorasyonu oluşturmak ancak daha derin bir sebebi var: Yatak odası kendinizi en rahat ve konforlu hissetmeniz gereken yer, bu nedenle fazla eşyalarla uğraşmak yerine dinginliği tercih edebilirsiniz.

Renk uyumuna mutlaka dikkat edin

Yatak odası illaki beyaz olmak zorunda değil, gayet renkli bir yatak odası oluşturabilirsiniz ancak o renklerin hangisi olacağına çift olarak karar verin. Eşinizin sevmediği renkle yatak odasını döşemek bir süre sonra onun da rahatsız hissetmesine neden olacaktır.

Mümkünse doğal ışığı kaçırmayın

Yatak odanız yalnızca uyuma odası değil, aynı zamanda kendinize vakit ayırma odası da olabilir. Bu yüzden özellikle öğlen saatlerinde doğal ışık alabilirse kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olacaktır.

Daima rahat ve yüksek bir yatak tercih edin

Yatak odasının en önemli parçası yataktır. Ne kadar iyi bir yatakta yatarsanız o kadar kaliteli bir uykuya sahip olursunuz. Yatağın yüksek olmasının nedeni ise yataktan kalkmanızı kolaylaştırmak. Daha az güç sarfederek yataktan kolayca kalkabilirsiniz.

Mobilya kullanımını minimize edin

Eğer odanız müsaitse geniş bir dolap yerleştirip özellikle geniş şifonyerleri ortadan kaldırarak fazlalığı ortadan kaldırmış olursunuz. Bu sayede odanın dekorasyonu ile ilgili daha geniş bir alana da sahip olursunuz. Büyük dolaplar yer olduğu sürece en az 3 mobilyadan kurtarır sizi.

Odanızı mutlaka bitkilendirin

Bitkiler sizi daha enerjik kılacaktır ancak bitkinin hemen baş ucunuzda olmamasına özen gösterin. Gece karbondioksit salgılayan bitkiler uyku kalitenizi düşürebilir. Bu nedenle odanın daha uzak bir köşesine yerleştirin.

Yatağınızın iki tarafının da bol olmasına özen gösterin

Tabii ki evin ve odanın biçimine göre bu bir alternatiftir ancak çiftlerin rahat bir şekilde birbirini rahatsız etmeden yataktan kalkması oldukça önemli. Sağ ve sol tarafı boş olduğu sürece hassas uykuya sahip çiftler birisi yataktan kalktığında daha az hissedecektir.

 

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