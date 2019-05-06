Yeni Knorr Anadolu Tahılları Çorba serisi Refika'nın Mutfağında tanıtıldı

Türkiye’nin yerel lezzetlerine önem veren Şef Refika Birgül,Anadolu tahıllarıyla tanışmasını, yarattığı özel tariflerle anlattı. Birgül; “Anadolu, tahılların beşiği. Anadolu tahıllarının sahiplenilmesi için Knorr büyük bir adım atıyor. Firik ve siyez gibi geçmişte Anadolu’da çok kullanılan tahılların özel tariflerle tüketicilere sunulması çok kıymetli. Bu seriyle Anadolu tahılları sofralara taşınırken yerel tarım güçlendirilerek ürünlerimiz dünyaya taşınacak.’’ dedi.

Unilever Gıda Kategorisi Pazarlama Direktörü Aslı Erdoğan Canbaz; “Knorr olarak, dünyadaki yiyecek çeşitliliğine dikkat çekerek, gıdadaki değişimlere ilham vermek hedefiyle, ülkemizde yetişen firik, siyez, karabuğday gibi değerli besleyicilikte tahılları, tariflerimiz içerisine katarak, gıda çeşitlenmesi için önemli bir mesaj veriyoruz. Ürünlerimizi sunarken her zaman sürdürülebilir inovasyonu işimizin kalbine koyuyoruz. Knorr Anadolu Tahılları çorba serimizde besleyici içerikleri, Türk mutfağının kültürel mirasını, Knorr’un çorba konusunda uzmanlığı ile harmanladık. Farklı damaklara ve farklı öğünlere zenginlik katacak protein ve lif kaynağı 8 besleyici çorbayı Türkiye ile buluşturuyoruz. Topraklarımızda yetişen tahıl ve baklagillere tariflerinde yer vererek Türkiye’nin tahıllarına sahip çıkan ve mutfak kültürümüzü anlatan Sevgili Refika Birgül ile aynı hedefe birlikte yürümekten dolayı çok mutluyuz.” dedi.

Anadolu tahılları, Anadolu’nun geleneksel çorbalarıyla Knorr sofrasında buluşuyor. Firik, siyez, dövme buğday, karabuğday, maş fasülyesi gibi yemeklere bereket katan tahıl ve baklagiller, Anadolu’nun geleneksel yoğurt, tarhana, tutmaç gibi yöresel çorbalarıyla Knorr sofralarında buluşuyor. Tarhanadan bildiğimiz geleneksel kurutma yöntemiyle Knorr şeflerinin uzmanlığında hazırlanan yeni seri yüksek lif ve protein içeriyor.

Atalarımızın mirası; Siyez buğdayı…Türkiye’de siyez buğdayının ekilmesinden üretilmesine kadar tüm aşamalarını yürüterek bu alanda otorite olan Mustafa Afacan, etkinlikte atalarımızdan miras kalan siyez buğdayının tarihten günümüze yolculuğunu anlattı. Mustafa Afacan ‘’Kastamonu’da siyez buğdayı ve siyez buğdayından yapılan ürünler bölge çiftçimizin ve halkımızın ekonomik ve sosyal açıdan kalkınması için çok önemli bir kaldıraç vazifesi görüyor. Son yıllarda kırsal ekonomimizin gelişmesi için siyez ürünleri çok önemli. Siyez buğdayının ve ürünlerinin endüstriyel firmalar tarafından kullanılması ve isminin daha çok bilinir hale gelmesi bizim bu kalkınma yolculuğumuz açısından çok büyük bir adım. Bu adım için Knorr’a çok teşekkür ediyoruz.’’ dedi.

Bulgurcu Teyze Nursen Doğan, bulgurun bereketini çorbadan tatlıya tarifler ve hikayelerle anlattı. Bulgurla Adana’da dedesinin çiftliğinde geçen çocukluğunda tanışan Nursen Doğan, babaannesinin bulgura olan düşkünlüğünü ve tariflerini kılavuz edinerek onun izinden yürüdü. Refika Birgül ile başlangıçlardan tatlılara bulgurlu tariflerin yer aldığı ”Bulgurun Halleri “ kitabını 2013 yılında okuyucuyla buluşturan Bulgurcu Teyze ‘’Bulgurla Adana’da dedemin çiftliğinde tanıştım. Babaannemin tarifleriyle büyüdüm. Babaannemden öğrendiğim bulgurlu tarifleri günümüz lezzetleriyle modernize ettim. 200’ün üstünde başlangıçtan tatlıya kadar bulgurlu tarifler yarattım. Anadolu topraklarında yetişen bulguru sahiplenerek yemeklerimize katan Knorr’a ve Refika Birgül’e teşekkür ederim.’’ dedi.

Knorr Anadolu Tahılları Serisi 8 yeni çorbayla besleyici tahılları sofralarımıza getiriyor. Her biri besleyici Anadolu tahılları ile zenginleştirilmiş Knorr Bulgurlu Analı Kızlı Çorbası, Knorr Dövme Buğdaylı Domates Çorbası, Knorr Firik Bulgurlu Ezogelin Çorbası, Knorr Siyez Bulgurlu Terbiyeli Tavuk Çorbası, Knorr Dövme Buğdaylı Yüksük Çorbası, Knorr Karabuğdaylı Yoğurt Çorbası, Knorr Arpa Şehriyeli Tarhana Çorbası ve Knorr Maş Fasülyeli Tutmaç Çorbası sofralarda yerini aldı.