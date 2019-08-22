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22.08.2019 - 13:41

Yeni nesil dondurma

So Good, yüksek proteinli & daha az kalorili içeriği ile formuna dikkat edenlere de yepyeni bir tatlı alternatifi sunuyor!

Yeni nesil dondurma

Unilever, yeni nesil markası So Good ile tüketicilerin yeni beslenme alışkanlıklarını dondurma ile buluşturuyor. So Good, #SeniDüşünenLezzet mottosuyla hem lezzetinden ödün vermiyor hem de glutensiz ve şeker ilavesiz içeriği ile sizi masum bir mutluluk anına davet ediyor.

So Good, formuna dikkat edenler, spor sonrası “tatlı” bir şekilde protein almak isteyenler için de yepyeni bir alternatif; çünkü hem daha az kalorili ve hem de yüksek protein içeriyor: Çikolata Parçalı Vanilyalı So Good 155 kalori ve günlük protein ihtiyacının yüzde 18’ini karşılarken, 177 kalorili olan diğer çeşidi Çikolata Parçalı ise günlük protein gereksiniminin yüzde 21’ini karşılıyor.

So Good ve MACFit İş Birliği Çok Yakında!

İyi beslenmenin yanı sıra, tüketicilerin spor yapma alışkanlıklarını desteklemek ve onları fit yaşam konusunda yeni başlangıçlara teşvik etmek amacıyla So Good, MACFit Spor Kulüpleri ile çok yakında bir iş birliği gerçekleştirecek. Bu iş birliğinin detaylarına ulaşmak için, So Good & MACFit sosyal medya hesaplarını ve websitelerini takip edebilirsiniz.

So Good ürünlerini seçkin marketlerden ve e-ticaret uygulamalarından satın alabilirsiniz.

Tavsiye Edilen Satış Fiyatı Bilgisi

Çikolata parçalı vanilyalı So Good Dondurma: 9.99 TL
Çikolata parçalı So Good Dondurma: 9.99 TL

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
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