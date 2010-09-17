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    HaberlerEtkinlikYeni Türkü ile akustik dinleti!
    17.09.2010 - 10:58 |

    Yeni Türkü ile akustik dinleti!

    Yeni Türkü her zaman verdiği konserleri dışında “Akustik Dinleti” ile sevenleriyle buluşuyor.

    Yeni Türkü ile akustik dinleti!

    Geçen sezon Kasım ayında açılışını yapan, sezon boyunca her gece farklı bir etkinlikle seyircisini buluşturan Kumbaracı50, yeni sezona başlamadan önce Kumbaracı50’nin devamlılığına katkı sağlamak amacıyla, Eylül ayında “Yokuşüstü Müzik” başlığı altında Kumbaracı50 Destek Konserleri’ni gerçekleştiriyor.

    Yeni Türkü her zaman verdiği konserleri dışında “Akustik Dinleti” ile sevenleriyle buluşuyor.

    tarih : 20.09.2010 21:00:00
    mekan : Kumbaracı50
    bilet fiyatları:28,50 TL

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