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    HaberlerEtkinlikYeni Türkü Trump Cadde'de sahne alıyor
    13.04.2015 - 10:07 |

    Yeni Türkü Trump Cadde'de sahne alıyor

    18 Nisan Cumartesi akşamı saat 19:30’da Yeni Türkü en sevilen ve unutulmaz şarkılarıyla Trump Cadde sahnesinde olacak.

    Yeni Türkü Trump Cadde'de sahne alıyor

    Bahar Trump Cadde’de Yeni Türkü ile karşılanıyor. Türkiye’nin en sevilen gruplarından Yeni Türkü, 18 Nisan’da unutulmaz şarkılarıyla Trump Cadde sahnesinde olacak.

    18 Nisan Cumartesi akşamı saat 19.30’da gerçekleşecek konserde Yeni Türkü, dünden bugüne en sevilen şarkılarını Trump Cadde ziyaretçileri için söyleyecek. Ücretsiz olarak herkesin katılımına açık olacak konser yaklaşık iki saat sürecek.

    Sizde Trump Cadde’ye gelin, eğlenin tadını çıkarın!

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