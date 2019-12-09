Yeni yıla evde girenler için birbirinden lezzetli meze tarifleri

Yeni yıla nasıl girerseniz öyle geçer derler ya! Biz de bu muhteşem mezeleri yiyerek yeni yıla girmenizi tavsiye ediyoruz. Yılbaşı sofranızı baştan yaratacak ve dolu dolu gözükmesini sağlayacak birbirinden lezzetli meze tariflerini sizin için paylaştık.

Pancarlı humus





Malzemeler:

-1 bardak haşlanmış pancar

-2 su bardağı haşlanmış nohut

-2 yemek kaşığı tahin

-2 diş sarımsak

-Yarım limon suyu

-2 yemek kaşığı zeytinyağı

-Tuz

-Kimyon

Üzeri için:

-Çörek otu

Nasıl yapılır?

-Öncelikle pancaları soyun ve kolay haşlanması için küçük parçalar halinde doğrayıp, suda haşlayın.

-Haşlanan pancarları soğuk suya koyun, böylece daha fazla kararmasını engelleyebilirsiniz.

-Haşlanmış nohutların kabuklarını soyun ve bir rondoya koyun.

-İçerisine pancarı, sarımsağı ekleyin ve karıştırın.

-Daha sonra tahin, limon suyu, zeytinyağı, tuz ve kimyonu ekleyin. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar robotta çekmeye devam edin.

-Eğer çekmekte zorlanıyorsanız, biraz su ekleyebilirsiniz.

-Oluşan pancarlı humusu bir tabağa alın ve üzerine çörek otu gezdirin.

Haydari





Malzemeler:

-500 gram süzme yoğurt

-50 gram beyaz peynir

-2 diş sarımsak

-4 yemek kaşığı zeytinyağı

-1 tatlı kaşığı nane

-1/2 çay bardağı ince çekilmiş ceviz içi

-1/2 çay kaşığı tuz

Nasıl yapılır?

-Süzme yoğurdu karıştırma kabına alın. Beyaz peyniri rendeledikten sonra karıştırma kabına aktarın.

-Küçük parçalar halinde kestikten sonra havanda tuzla ezdiğiniz sarımsakları yoğurda katın.

-Zeytinyağını küçük bir tavada kızdırın. Ceviz içini ekleyip 2 dakika kadar soteleyin. Son olarak nane eklediğiniz kızgın yağ karışımını nane kokusu çıkınca ocaktan alın.

-Tüm malzemeyi bir çırpıcı yardımıyla karıştırdıktan sonra haydariyi servis tabağına alın. Soğuk olarak sevdiklerinizle paylaşın.

Muhammara





Malzemeler:

-6 közlenmiş kırmızıbiber

-3 diş sarımsak

-1 yemek kaşığı domates salçası

-1 yemek kaşığı acı biber salçası

-1.5 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

-1.5 tatlı kaşığı kimyon

-2 su bardağı ceviz içi

-4 dilim bayat ekmek ya da tost ekmeği

-3/4 çay bardağı zeytinyağı

-3~4 yemek kaşığı nar ekşisi

-Tuz

-Karabiber

Üzeri için:

Maydanoz

-Biberlerin kabuklarını soyup, çekirdeklerini ayıkladıktan sonra mutfak robotuna alın.

-Diğer malzemeleri ekleyip püre haline gelinceye kadar iyice karıştırın.

-Muhammarayı servis tabaklarına alıp üzerine kıyılmış maydanoz serpiştirin.

-Üzerine zeytinyağı gezdirerek ekmek dilimleri ile servis yapın.

Balkabaklı humus





Malzemeler:

-1 su bardağı haşlanmış nohut

-1 su bardağı haşlanmış bal kabağı

-3-4 yemek kaşığı tahin

-1-2 yemek kaşığı zeytinyağı

-2 diş dövülmüş sarımsak

-1 yemek kaşığı limon suyu

-1 çay kaşığı kimyon

-Tuz

Üstü için:

-Kabak çekirdeği içi

-2-3 yemek kaşığı zeytinyağı

Nasıl yapılır?

-Blender ya da mutfak robotunun haznesine kabuğunu çıkardığınız nohutları ve bal kabağını alın.

-Üstüne tahin, limon suyu, zeytinyağı, tuz, kimyon ve sarımsağı ilave ederek kısa aralıklarla çalıştırın.

-Humusun pürüzsüz bir kıvama gelmesi için makinayı çalıştırmaya devam edin.

-Pürüzsüz kıvama gelen humusu servis tabağına alın.

Kabak çekirdekleri ve zeytinyağı ile servis yapın.

Çerkes tavuğu





Malzemeler:

-300 gr. tavuk (gögüs, but ya da kanat)

-1 avuç ceviz içi (1 çay bardağında biraz fazla)

-3 diş sarımsak

-3 dilim bayat ekmek

-1 litre su

-Tuz

-İsteğe göre tereyağı, kırmızı biber

Nasıl yapılır?

-Tavuğu 1 litre suda tuz ekleyerek yaklaşık 20 dakika haşlayın. Haşlanan tavukları sudan süzgeç yardımıyla çıkarın.

-Eğer kemikli tavuk haşladıysanız kemiklerinden sıyırın ve ince ince didikleyin.

-Bayat ekmek dilimlerini tavuğu haşladığınız suda ıslatın.

-Ceviz içlerini ve sarımsakları iyice dövün (iste göre rendenin küçük tarafı ile rendeleyebilirsiniz).

-Didiklediğiniz tavuğu, bayat ekmek içini, sarımsağı ve tuzu karıştırarak çatalın ucu ile ezin (vaktiniz yoksa rondo kullanabilirsiniz).

-Hazırladığınız çerkez tavuğunu servis tabağına alın, isteğe göre kırmızı biber ile kavrulmuş tereyağı dökün ve ceviz parçaları ile süsleyerek servis yapın.

Havuç tarator





Malzemeler:

-2 yemek kaşığı zeytinyağı

-2 yemek kaşığı tereyağı

-4 adet havuç

-2 diş sarımsak

-250 gr süzme yoğurt

-1 tatlı kaşığı tuz

-Çeyrek tatlı kaşığı muskat

-3 yemek kaşığı ceviz

Nasıl yapılır?

-Havuçları soyup rendeleyin ve zeytinyağını tavaya alıp havuçları ilave edin. Havuçlar yumuşayıncaya kadar kavurun.

-Son olarak tereyağını da tavaya alıp eritin ve ocaktan alın.

-Kavrulmuş havuçları karıştırma kabına aktarın ve süzme yoğurt, ezilmiş sarımsak, tuz, muskat, cevizi de kaba alıp karıştırın.

-Hazırladığınız havuç taratoru tabağa alın ve zeytinyağı ile birlikte servis edin.

Somon Ceviche





Malzemeler:

-500 gram somon fileto

-3 adet limon suyu

-2 yemek kaşığı zeytinyağı

-2 adet küçük boy acı kırmızı biber

-1/2 demet taze kişniş

-1/4 demet maydanoz

-1 adet orta boy kırmızı soğan

-1 diş sarımsak

-1/2 çay kaşığı tuz

Nasıl yapılır?

-Deri ve kılçıklarından tamamen ayrılmış olan somon filetoyu, ince ve küçük parçalar halinde dilimleyin.

-Yaprak kısımlarını ayıkladığınız taze kişniş ve maydanozu incecik kıyın. Sarımsağı rendeleyin. Ortadan ikiye kesip, çekirdeklerini çıkardığınız küçük boy acı kırmızı biberleri küçük parçalar halinde doğrayın.

-Cam ya da metal bir karıştırma kabına aldığınız somon parçalarını, taze sıkılmış limon suyu ve zeytinyağı ilavesiyle harmanlayın.

-İncecik kıyılmış yeşillikler, rendelenmiş sarımsak, küçük parçalar halinde doğranmış acı kırmızı biber ve tuz eklediğiniz ceviche karışımını en az 30 dakika kadar buzdolabında bekletin.

-Servisinde kullanmak üzere incecik piyazlık doğradığınız kırmızı soğanı servis tabağına aldığınız somon ceviche ile birlikte servis edin.

-Pişirme işlemi gerektirmeyen bir balık mezesi olan ceviche tarifini sevdiklerinizle paylaşın.

Atom meze





Malzemeler:

-4 adet kuru Arnavut biberi

-450 gr süzme yoğurt

-3 diş sarımsak

-1 tatlı kaşığı tuz

-2 yemek kaşığı tereyağı

-Sıcak su

Nasıl yapılır?

-Boş bir kaseye kurutulmuş arnavut biberlerini alın ve sıcak suyla ıslatıp 5 dakika bekletin. Böylelikle arnavut biberi yumuşayacak ve yağda çevrildiğinde kayış gibi olmasını engelleyecek.

-Biberler suda beklerken süzme yoğurt, ezilmiş sarımsak ve tuzu bir kapta birleştirin. Çırpma teliyle pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpın.

-Tereyağını tavaya alın ve eritin. Bu esnada ısladığınız biberleri bir parmak kalınlığında doğrayın ve eriyen tereyağına ilave edin.

-Yağı yakmadan orta ateşte tavayı sallayarak biberler renk alıncaya kadar pişirin.

-Hazırladığınız yoğurtlu karışımı tabağa yayın ve üzerine biberleri yağıyla birlikte dökün. Kızarmış ekmek ile birlikte ılık olarak servis edin.

Falafel





Malzemeler:

-1 su bardağı nohut

-2 yemek kaşığı tahin

-Yarım su bardağı galeta unu

-1 adet kuru soğan

-Yarım demet maydanoz

-6-7 dal taze kişniş

-2 yemek kaşığı susam

-2 çay kaşığı Kimyon

-3 çay kaşığı Tuz

-1 çay kaşığı Karabiber

-1 tatlı kaşığı Toz kişniş

-1 çay bardağı sıvıyağ

Kızartmak için:

-Sıvıyağ

Nasıl yapılır?

-Nohutları 1 gece önceden ıslatın. Tüm malzemeleri yıkayıp ayıklayın ardından tüm malzemeleri mutfak robotuna girecek şekilde 3-4 parçaya bölün.

-Maydanoz soğan kişniş nohutu mutfak robotuna ekleyin. Maşzemeleri 2-3 seferde mutfak robotundan geçirebilirisiniz.

-Ardından bir kabın içerisinde robottan geçen ürünler eklenir. Tüm baharatlar ve zeytinyağ ilave edilip yoğurulur.

-Hamurunuzun çok cıvık olamamasına özen gösterin.

-Hazırlanan bu harçtan ufak ufak parçalar alınır ve yuvarlanır. Kızgın yağda kızartılarak servis edilir.

Tahinli piyaz





Malzemeler:

-2 su bardağı haşlanmış kuru fasulye

-1 orta boy kuru soğan ya da 6-7 sap taze soğan

-10 adet şeker domates ya da 1 adet orta boy domates

-Çeyrek demet maydanoz

-isteğe göre 1 adet sivri biber

Sosu için:

-2 yemek kaşığı limon

-1 yemek kaşığı sirke

-Yarım çay bardağı tahin

-2 yemek kaşığı zeytinyağı

-Tuz

-1 diş sarımsak

Servis için:

-İsteğe göre 2 adet katı haşlanmış yumurta

-Siyah zeytin

Nasıl yapılır?

-Soğanı piyazlık doğrayın. Şeker domatesleri 2-3 parçaya bölün. Maydanozları ince ince kıyın.

-Doğradığınız malzemeleri haşlanmış fasulyelerle karıştırın ve servis tabağına alın.

-Sos için kullanacağınız sarımsağı bir miktar tuzla ezin ya da sarımsak rendesiyle rendeleyin.

-Tüm sos malzemesini bir kase içinde çırpın.

-Piyazın üzerine sosu dökün, yumurta ve zeytinlerle servis yapın.

Afiyet olsun.