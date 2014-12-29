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    HaberlerEtkinlikYeni yıla Kaan Öztürk & Reaksiyon ile girin
    29.12.2014 - 14:15 |

    Yeni yıla Kaan Öztürk & Reaksiyon ile girin

    Yeni yıla Kaan Öztürk & Reaksiyon ile girmeye ne dersiniz, üstelik Onur Mete'de bu özel gecede birlikte sahne alıyor.

    Yeni yıla Kaan Öztürk & Reaksiyon ile girin

    Farklı gecelere, farklı sahne konseptleri hazırlayan Kaan Öztürk icin, sahnede standup komedi ve müziği birleştiriyor demek sanirizyanlis olmaz. Kaan grubu Reaksiyon ile, 90'lar gecelerinden, arabesk gecelerine, Sezen Aksu sarkilarindan, Rock gecelerine kadar birbirinden farkli konseptlerde muzik dolu programlar sunuyor. Ancak tumprogramlarin ortak ozelligi, Kaan'in sahne uzerindeyken izleyicilerle kurdugu samimiyet. Evinizde konser izler gibi hissediyorsunuz kendinizi.

    Kaan Özturk& Reaksiyon, 15 seneyi aşkın süredir seçkin kulüplerde ve kurumsal gala gecelerinde sahne almaktalar. Samimi ve çok geniş bir repertuarla sunulan, skeç ve atışmalarla renklenen, izleyiciyle interaktif, yerli pop ve rock repertuar ağırlıklı olmak üzere "nabza göre şerbet" tabirinin tam hakkını veren performanslar. Ayrica gecenin ihtiyacinagore, Ege, Hazal, Harun Kolcak, Jale, Reyhan Karaca gibi bircok isimle sahnede Feat geceler duzenliyorlar. 2015'e merhaba diyeceğimiz 31 Aralık gecesi, Cadde Nispet Kulüp'te gerçekleştirdikleri performansa Onur Mete de eşlik edecek.

    Nispet Caddebostan’da yerinizi ayırtmak için 0216 356 3880’i arayabilirsiniz.

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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