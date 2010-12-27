The Hall İstanbul, 2010’un en son ve en özel gecesini, geleneksel yılbaşı kutlamalarının aksine, KARNAVAL havasında karşılıyor. Ateş yutan adamlar, geleceğinizi söyleyecek falcılar, jonglörler, pandomim sanatçıları ve daha birçok sürprizin gerçekleşeceği geceye, İtalyan DJ ve prodüktörlerden oluşan Avrupa’nın ünlü grubu Global Kan Kan’ın Balkanlardan getirdiği, Gypsy Karnavallarını anımsatan muhteşem performansı damgasını vuruyor.



2010 yılı boyunca imza attığı birbirinden unutulmaz gecelerle takipçilerinin gönlünü fetheden The Hall İstanbul en iyiyi en sona sakladı. Kendine özgün tarzlarıyla bir müzik grubu olmanın çok ötesinde üne sahip Global Kan Kan, yılın son gecesinde The Hall İstanbul sahnesinde ilk kez İstanbullu müzikseverlere yeni yıla merhaba demek için buluşuyor.



Global Kan Kan’ın Electro house, Balkan beat ve gypsy swing tarzlarını, flüt, keman, akordeon gibi enstrümanlar ve teatral şovlar ile süslediği ve dinleyenlerde bağımlılık yaratan performansları, çılgın bir balkan eğlencesi sunuyor. İtalyan DJ, prodüktör ve müzisyenlerden oluşan Global Kan Kan grubu, harita üzerinde birbirinden uzak olsa da bugünün dünyasında yan yana duran farklı toprakların seslerini birbiriyle buluşturuyor. Ortaya da Global Kan Kan’ın hem müziği hem de teatral şovları ile muhteşem bir karnaval eğlencesi çıkıyor. Avrupa’nın Çingene eğlencesine şahitlik etmeniz için Global Kan Kan, enerjik ruhları ile yılbaşında İstanbullu müzik severlerin gönüllerini fethetmeye geliyor.



Ama The Hall İstanbul’da yılbaşı, Global Kan Kan’ın karnaval eğlencesi ile bitmiyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde festivallerin vazgeçilmez ikilisi DearHead, DJ setinin başına geçecek. Electro, tech-house ve electro-house'un karışımını sunan DearHead, performanslarında sevilen hitleri çarpıcı remiksleriyle yeni yıl için çalacaklar. Ardından pinpause ve İlkay Türk’ün yılbaşına özel DJ setleri ve sürpriz şovlar ile yılbaşı sizin için tam bir karnavala dönüşecek.



Siz de yeni yılı The Hall İstanbul’da karşılayanlardan olmak ve sabahın ilk ışıklarına kadar Balkan – çingene dansçıları ve ateş şovlarının büyülü atmosferinde, 2011’e uzun zaman unutulmayacak bir eğlenceyle girmek isteyenlerdenseniz yerinizi hemen ayırtın!



TEMA: ÇİNGENE – BALKAN KARNAVALIKAPI AÇILIŞI: 22:00

PROGRAM: Global Kan Kan – “Live & Dj Set “ ( İtalya)

DearHead – Dj Set

İLKAY TÜRK – Dj Set

pinpause – Dj Set

Lady Marmelade – Dance Show (Hollanda)

Sihirbaz

Poi

Ateş Yutan Adam

Jonglör

Tahta Bacak

Pandomim Sanatçıları

Sürpriz Şovlar



BİLET FİYATLARI: 80 TL (Limitsiz yabancı içki dahil)

30 TL (1 içki dahil)



İstanbul’un Sıradışı Performans Merkezi: The Hall İstanbul...



Beyoğlu’nun tam merkezinde, 135 senelik tarihi kilisenin içinde farklı bir dünya sunuyor size The Hall Istanbul... Sıradışı bir eğlence tarzıyla karşılaşacağınız The Hall’da birçok alternatif fikri hayata geçirmek mümkün. Sanatsal etkinliklerden doğum günü kutlamalarına, kurumsal organizasyonlardan, konsept partilere kadar geniş bir yaratıcılık ve hareket imkanı sunuluyor.



The Hall’da mekanların özel ve farklı tasarımı sayesinde değişik bir tecrübe yaşama şansınız oluyor. Birbirine açılan odalar, avlu ve iki ayrı salondan oluşan mekanın mimarisi, ileri ses ve ışık teknolojisi, güçlü teknik ekipman desteği ile The Hall birçok farklı etkinliğe ev sahipliği yapabiliyor.



Konsepti oluşturan yaratıcı ekip, mekanın dinamizmi, hem yerel hem uluslararası bağlantılar, The Hall’u standart bir etkinlik merkezinden çok öteye taşıyarak etkinlik zamanları kapılarını açan bir “fikir fabrikasına” dönüştürüyor.