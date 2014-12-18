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    HaberlerEtkinlikYeni yıla Ozan Doğulu ile girin
    18.12.2014 - 14:02 |

    Yeni yıla Ozan Doğulu ile girin

    Yeni yıla Ozan Doğulu ile girmek istiyorsanız Mürekkep'te unutamayacağınız bir parti sizi bekliyor.

    Yeni yıla Ozan Doğulu ile girin

    31 Aralık Çarşamba gecesi, yeni yıla seçkin DJ / prodüktörler eşliğinde, İstanbul gece hayatının en sevilen mekanı Mürekkep ve o gece sizler için özel olarak hazırlanan Curcuna'ya davetlisiniz!

    Pilaka Organizasyon Ozan Doğulu, Çağatay Kabalcı ve Baha'nın kabinde olacağı gecede yılbaşı için özel hazırlanacak Mürekkep'in sıcacık, eğlenceli ortamı ve Curcuna'nın içi benzin dolu variller yakılarak oluşturulacak özel konseptiyle sınırsız ikrama doyacağınız bu eşsiz yılbaşı gecesinde sizleri ağırlamaya hazırlanıyor.

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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