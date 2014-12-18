Yeni yıla Ozan Doğulu ile girin

31 Aralık Çarşamba gecesi, yeni yıla seçkin DJ / prodüktörler eşliğinde, İstanbul gece hayatının en sevilen mekanı Mürekkep ve o gece sizler için özel olarak hazırlanan Curcuna'ya davetlisiniz!



Pilaka Organizasyon Ozan Doğulu, Çağatay Kabalcı ve Baha'nın kabinde olacağı gecede yılbaşı için özel hazırlanacak Mürekkep'in sıcacık, eğlenceli ortamı ve Curcuna'nın içi benzin dolu variller yakılarak oluşturulacak özel konseptiyle sınırsız ikrama doyacağınız bu eşsiz yılbaşı gecesinde sizleri ağırlamaya hazırlanıyor.



