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    HaberlerEtkinlikYeni yıla Ziynet Sali'yle merhaba diyin
    16.12.2015 - 17:14 |

    Yeni yıla Ziynet Sali'yle merhaba diyin

    Ziynet Sali yılbaşında İstanbul'da hayranlarıyla buluşuyor. Yeni yıla Ziynet Sali'yle girmek isterseniz şarkıcı yılbaşında Grand Cevahir Hotel'de sahne alacak.

    Yeni yıla Ziynet Sali'yle merhaba diyin

    Grand Cevahir Hotel & Convention Center 2016 yılbaşı programında çok sevilen Ziynet Sali sizlerle olacak.

    Ayrıca programda Dj Murat Kaçar ve Oryantal Show da bulunmaktadır.

    Sizler de sevdiklerinizle birlikte güvenli bir şekilde 2016'ya merhaba demek isterseniz Grand Cevahir Hotel & Convention Center doğru bir seçenek olacak.

    Tarih: 31 Aralık 2015

    Saat: 18.00 - 04.00

    Yer: Grand Cevahir Hotel & Convention Center, Şişli - İstanbul

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