Yeni yıla Ziynet Sali'yle merhaba diyin

Grand Cevahir Hotel & Convention Center 2016 yılbaşı programında çok sevilen Ziynet Sali sizlerle olacak.

Ayrıca programda Dj Murat Kaçar ve Oryantal Show da bulunmaktadır.

Sizler de sevdiklerinizle birlikte güvenli bir şekilde 2016'ya merhaba demek isterseniz Grand Cevahir Hotel & Convention Center doğru bir seçenek olacak.

Tarih: 31 Aralık 2015

Saat: 18.00 - 04.00

Yer: Grand Cevahir Hotel & Convention Center, Şişli - İstanbul