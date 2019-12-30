Yeni yılda hayatınızı yeni baştan yaratmanın yolu

Yeni bir yıl, yeni başlangıçlar, yeni hedefler, yeni amaçlar, her şeye yeniden başlamak için bir sebep var. Yeni yılla birlikte hayatını düzene sokmayı, değişmeyi, hedeflerine ulaşmayı hatta yenilenmeyi kim istemez ki? Kişisel Gelişim Uzmanı Turhan Güldaş, son dönemde sosyal medyanın gündemine oturan, YouTube kanalında milyonları etkileyen mucizevi sırrı açıkladı. Son kitabı “Bana Fark Etmez”de anlattığı zincirleri kıran yaşam felsefesiyle dikkatleri üzerine çeken Güldaş, hayatında değişiklik yapmak, yeni bir “ben” yaratmak isteyenler için mantra yöntemiyle yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

MANTRANIN GÜCÜNDEN FAYDALANIN

Mantra içsel konuşmalardır. Beynimizle sohbet etmemizi sağlar. Kişisel gelişimde en etkili yöntemlerin başında gelir. Mantra bilinçaltını kontrol etmeye yardım eder, bilinci yönlendirir. Bilinçaltındaki programları değiştirmemize yarayan bu yöntem, istediğimiz davranış kalıplarını oluşturmamıza yardım eder. Eskiden oluşmuş, kronikleşmiş cümleleri, davranış kalıplarını, programları yıkar, yerine yenilerini yerleştirir.

MANTRA NE İŞE YARAR?

Değişim isteyen insanlara yardım eder. Ama önce siz değişmek istemelisiniz. Siz değişmek istemiyorsanız hiçbir yöntem fayda etmez. Önce kendiniz daha iyi bir ben yaratmak isteyin. Ondan sonra mantranın gücünden faydalanabilirsiniz. Böylece mantra bilinçaltınıza yerleşmiş olumsuz kalıpları ufak ufak eritmenizi sağlayacaktır. Eski davranışlarınızdan kurtulmanıza yarayacaktır. Yerine yeni ve sağlıklı fikirler yerleştirmenizi sağlayacaktır.

İŞTE DENENMİŞ VE MUCİZEVİ SONUÇLAR ALINMIŞ MANTRA CÜMLESİ

Bu mantrayı çevremdeki pek çok insan denedi ve denemeye devam ediyor. Mucizevi sonuçlar aldılar. Son dönemde sosyal medya kanallarım üzerinden de bu mantrayı öneriyorum. Milyonlarca insana ulaştı, yüzlerce insan şimdiden olumlu etkilerini aldı, hayatlarında mucizevi değişimler yaşadılar. Etkisini çok kısa bir süre içerisinde gösteriyor. İşte herkesin uygulaması için önerdiğim, denenmiş ve sonuçlarını sizin de en kısa sürede alabileceğiniz mantra cümlesi:

“BUGÜN DAHA MÜKEMMEL BİZİ YARATIYORUZ”

GÜNDE 15 DAKİKANIZI AYIRIN

Bu mantrayı herkese öneriyorum. Her gün bir büyük A4 kağıdına bu mantrayı yazmanız gerekiyor. Özellikle akşam yatmadan önce yazarsanız etkisini daha iyi gösterir. Tekrar tekrar yazın. Her gün aksatmadan yazın. Yazın ki, bilinçaltınıza yerleşsin.

Mantranın etkili olabilmesi için süreklilik gerekli. Mantra spor yapmaya benzer, bırakırsanız vücudunuz tekrar eski haline döner. Sürekli tekrar ve devamlılık, bu cümleyi bilinçaltınıza yerleştirecektir. Bu mantra, duygu ve düşüncelerimizin oluşmasına, olmuş gibi bir ruh haline girmemize yardım edecektir.

BU YIL YENİ BİR BİZ YARATALIM

Kendinize bu yıl bir iyilik yapın. Kabuğunuzdan çıkın. Uzun bir süredir düşlediğiniz yeni bir “ben”i yaratın. Neden bu yıl bütün istedikleriniz gerçek olmasın. Bugüne kadar uyguladığım en ideal en etkili mantrayı sizlerle paylaşıyorum. Paylaşıyorum çünkü biliyorum paylaştıkça çoğalacak ve size geri dönecektir. Bu yıl, farkındalığın yükseldiği egomuzun olmadığı, kendimizin, çevremizin, birbirimizin farkına vardığımız, sağlıklı, mutlu, enerjik bir yıl diliyorum. Yeni yılda yeni bir siz yaratın istiyorum. Yeni yılda yeni bir biz yaratalım diliyorum.