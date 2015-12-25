Yeni yılda Raffles'tan çekici alternatifler

Şehrin kalbinde yer alan konumuyla Raffles İstanbul Zorlu Center, 2015’in son gecesinde muhteşem lezzetler ve yılın yorgunluğunu geride bırakmayı sağlayacak birbirinden özel program seçenekleri ile konuklarını ağırlıyor.

Arola ve Rocca’da Yeni Yıl Yemeği...

Geleneksel Türk lezzetlerini ve mezelerini modern bir yorumla sunan, çağdaş Türk mutfağının kentteki en iyi örneklerinden Rocca Restaurant, 31 Aralık akşamı özel yılbaşı gecesi menüsüyle, konuklarına unutulmaz bir lezzet şöleni sunacak. Rocca Restaurant’ta Ata Marin Band ile canlı müziğin ve sonrasında DJ Burak Ayaz’ın performansının eşlik ettiği yeni yıl programı; bıldırcın yumurtası ile başlıyor.

Dana kuyruğu ravioli, kalkan fileto, ördek göğsü ile devam eden ana yemekleri çikolatalı ve kestaneli parfenin, ev yapımı çikolata çeşitleri ile cevizli ve karamelli tartın ve ahududulu makaronların izlediği menü, çay kahve ikramı ile son buluyor.

Yılbaşı için Raffles İstanbul Zorlu Center’daki bir diğer alternatif, iki Michelin yıldızlı İspanyol şef Sergi Arola’nın, İspanyol mutfağının en güzel örneklerini, İspanyol tipi paylaşım tabakları ile sunan Arola Restaurant… Yeni yılı birbirinden farklı lezzetler ile karşılayacak olan Arola’da yeni yıl programı, deniz tarağı kanepe, mavi ıstakoz salatası ile başlayıp, trüf mantarı, kaz ciğeri, kuzu pirzola ve üç İspanyol tatlısından oluşan ‘Tatlı Dilekler’’e uzanan zengin bir menü ile devam ediyor.

Her iki restoranda da birer kadeh şampanya, çay, kahve ve petit fours’un dahil olduğu menüler, vale park ücreti de dahil, kişi başı 475 TL.

Efsanevi Long Bar’da yılbaşı…

Şef Sergi Arola’nın tapas tabaklarının sipariş edilebileceği Long Bar’da gece, saat 22.00’de DJ performansı ile başlayacak. Limitsiz yerli içki, Arola’nın tapas tabağı ve meyve sunumunun dahil olduğu gecede misafirler, DJ Hakan Kabil’in müzikleriyle 2016’ya çok eğlenceli bir giriş yapacak. Long Bar’da yılbaşı gecesi, kişi başı 335 TL+KDV.

Yeni yılın ilk Brunch’ı Rocca’dan...

2016 yılının ilk gününe leziz bir başlangıç yapmak isteyen misafirler de, 1 Ocak günü 12.30-16.00 saatleri arasında Raffles brunch’ta buluşuyor. Long Bar’dan imza kokteyllerin ve şarabın da dahil olduğu brunch’ın fiyatı, kişi başı 225 TL.