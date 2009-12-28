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    28.12.2009 - 15:32 |

    Yeni yılda tutkulu adımlar...

    Mum ışığı, canlı müzik, lezzetli yemekler ve tabi ki dans....

    Yeni yılda tutkulu adımlar...

    Türkiye'nin ilk ve tek tango kulübü Tangojean, yeni yıl için tangoseverlere dopdolu bir program hazırladı. Türkiye’nin sayılı tango orkestralarından Özdener Koyutürk şefliğindeki Okotango Orkestrası, yeni yıl özel repertuarıyla Arjantin tangonun ve Türkçe tangoların en özel eserlerini seslendirecek.

    Okotango'nun ardından DJ Yüksel, klasik, nuevo ve elektronik tango müziklerinden oluşan seçkisiyle keyiflere keyif katacak.

    Özel yemekler ve yılbaşına özel hazırlanan sıcak şarap da gecenin lezzetini arttıracak.

    Tangojean'in yenilenmiş dekorasyonuyla daha geniş bir pistte dans etme olanağı bulan dansçılar, yapılacak çekilişle özel hediyeler kazanma fırsatı da yakalayacaklar.

    Tangojean ayrıca tango heyecanını tüm yıla yaymak isteyenlere verilecek en güzel hediyelerden birini de öneriyor. Eğitim programıyla fark yaratan Tangojean, “Geleceğin tangocusu” olacaklara hediye edilmek üzere 4 haftalık eğitim paketi kartlarını satışa sunuyor.

    Coşkulu ve huzurlu bir yılbaşı kutlaması vaad eden Tangojean, 2010'a keyifli adımlarla girmek ve yeni yılda tango adımlarıyla yeni sözler söylemek isteyenleri bekliyor.

    Tangojean'de Yeni Yıl:
    İçki Menü :
    60 TL (Sınırsız yerli içki) - 80 TL (Sınırsız yabancı içki)
    Yemekli Menü
    85 TL (Sınırsız yerli içki ile)-105 TL (Sınırsız yabancı içki)
    Saat 01.00 den sonraki tüm katılımlar :
    50 TL (Sınırsız yerli içki) -70 TL (Sınırsız yabancı içki dahil)

    İstiklal Caddesi Süslü Saksı Sokak No:14 Kat: 2
    0 212 245 55 54
    www.tangojean.net

      28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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