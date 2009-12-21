Yeni yılın en özel partisi!

Uzun bir aradan sonra Istanbul’un efsane yılbaşı eğlencesi Route 2010, FG 93.7 farkıyla dans müziği severleri Türkiye’nin en iyi DJ’ leriyle buluşturuyor. PD Organizasyonuyla eğlence severlere unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanan Route 2010’a “BeeGee, Murat Uncuoğlu, U.F.U.K, Ahmet Şendil, UHR, Ferhat Albayrak, Procombo, Mert Yücel, 7-Erhan, Ser-touch, Alican&Soner, Burhan Kılıçak, High Vision ve Burak Gürtürk” performanslarıyla damga vurmaya hazırlanıyor.

Kapıların saat 21:00’de açılacağı Route 2010; en iyi DJ’ler, en kaliteli müzik, göz kamaştırıcı sahne şovları ve daha pek çok sürprizle eğlence severlerin 2010 yılına unutulmayacak bir geceyle girmesini garantiliyor.

Avantajlı Bilet’ler www.biletix.com internet sitesi ve tüm Biletix satış noktalarında.

Normal bilet fiyatı: 50 TL (Biletix hizmet bedeli eklenecektir)

Not: Refresh The Venue’de üst katta bulunan, sahneye ve tüm partiye hakim olan özel salonda oluşturulacak, servis elemanları tarafından bar hizmeti verilecektir. VIP bölüm, stant rezervasyonları ve localar için Biletix internet sitesini ziyaret ediniz.