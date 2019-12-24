Yeni yılın vazgeçilmez lezzeti hindi sofraları süslüyor!

Türkiye’nin 3 farklı şehrinde hindi siparişi verebileceğiniz yerler:

İstanbul için:

Kalite hizmet anlayışıyla özenle hazırlanan hindi lezzetleri için linki tıklayın.

Ankara için:

Batıkent Mado Çakırlar Şubesi bir yılbaşı geleneği olan hindiyi, evlerde nasıl pişireceğim diye düşünenlere harika bir hizmet sunuyor. Linki tıklayın ve sipariş verin.

İzmir için:

DoubleTree by Hilton İzmir – Alsancak’ın güveni ve kalitesi ile evdeki veya iş yerindeki yılbaşı sofrana özel hazırlanacak hindi ile tam bir lezzet şöleni yaşatacak… Hindi siparişi için linki tıklayın.

DoubleTree By Hilton Moda'nın senin için özel hazırladığı yılbaşı hindisi ve yeni yıl pastasıyla yeni yıla lezzetli bir başlangıç yapmak için linki tıklayın.

Yılbaşını dostlarınızı evinizde karşılamak istiyorsanız Sheraton Grand Istranbul Ataşehir’in mutfağından enfes yılbaşı hindisini gel-al servis paketi ile sofralarınızı süslüyor. Linki tıklayın.

Enfes lezzetiyle sofraları süsleyen yılbaşı hindisi, gel - al servis ile Mayhoş Restaurant Tuzla’da sizin ziyafetinize sunuluyor. Linki tıklamanız ve sipariş vermeniz yeterli!

Yeni yıl için bütün planlar ve hazırlıkları tamamladıysanız sevdiklerinizle yemek sonrası afiyetle yiyebileceğiniz pastalarınızı da unutmayınız. Meyveli pastayı mı yoksa çikolatalı pastayı mı tercih edersiniz? 8 Kişilik iki farklı seçenekli pastanız Kaya İstanbul Fair & Convention’da sizi bekliyor.

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