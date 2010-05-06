Yeniden 70'e

İstanbul’un bilinen gece kulüplerinden Mask Live Music Club, bünyesine her biri kariyer sahibi ve Türkiye’nin genç nesil en iyi müzisyenlerinden oluşan “KIRIK PLAK”ı katıyor.

Her Çarşamba 00:00’da sahne alacak keyifli grup, Mask Live Music Club önderliğinde kuruldu. Bir çok tarzda proje üreten Mask Live Music Club bu projesinde 70’lerin yerli/yabancı grup ve şarkıcılarının sevilen unutulmaz eserlerine cover’sız, orijinal halleri ile yer veriyor. Aynı zaman da grup enerjik ve eğlenceli reperturarını, 70’lerin özel kıyafetleri ve şovları ile de renklendirerek seyirci ile bir bütün oluşturarak eğlencenin içine çekiyor. Mask Live bu sezonda da tüm enerjisi ile doyumsuz eğlence ve müzik keyfini garanti ediyor !!!



SEDA METE (Vokal)

UTKU ÇELEBİ (Vokal)

AYTUN GELGİN (Gitar)

EMRE KARABULUT (Perküsyon)

EMRE TÜRKMEN (Bas)

BARIŞ GÖKER (Klavye)

BORA ÇİFTERLER (Davul)



Mask Live Music Club : İstiklal Caddesi Bekar Sok No:10 Beyoğlu