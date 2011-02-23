Yeniden Mike Stern Band!

1953 doğumlu Mike Stern, müzik hayatına Blood Sweat & Tears grubu ile başladı. Ardından Billy Cobham ve Miles Davis gibi büyük isimlerle rüştünü ispatlayan sanatçı bugüne dek Brecker Brothers, David Sanborn, Yellowjackets, Dennis Chambers, Jaco Pastorius, Peter Erskine, John Patituci, Jack Dejohnette gibi isimlerle çalıştı. 1993 yılında Guitar Player dergisi tarafından “Yılın En İyi Jazz Gitaristi” seçilen sanatçı 2009 yılında da Downbeat dergisi tarafından hazırlanan “Tüm Zamanların 75 En İyi Jazz Gitaristi” listesinde yer aldı. Sanatçının 2009 yılı albümü “En İyi Jazz Albümü” dalında Grammy’e aday gösterilmiştir.

1960 doğumlu Dave Weckl, müzik hayatına Simon & Garfunkel’in reunion turnesinde başladı. Her türden müzisyen ve şarkıcı ile çalışan Dave Weckl, bugüne dek Madonna, Paul Simon, George Benson, Michel Camilo, Robert Plant, Anthony Jackson gibi isimlerle birlikte davul çaldı. Özellikle Chick Corea Elektric Band ve Akoustic Band ile performansları ile dünya çapında isim sahibi olan Weckl, dünyanın en önemli davul eğitmenlerinden biridir. Chick Corea ile birlikte çaldığı Akoustic Band ile Grammy ödülü de kazanan Dave Weckl birlikte çalmaktan en çok keyif aldığını belirttiği müzisyen Mike Stern ile bir kez daha İstanbul’a geliyor.

Mike Stern daha önce 2004 yılında İstanbul’a gelmiş ve Babylon’da 2 gece üst üste kapalı gişe konserler vermiştir. 2007 yılında ise Dave Weckl ile birlikte gelmiş ve yine Babylon’da 2 gece üst üste kapalı gişe konserler vermiştir. En son geçtiğimiz yıl İstanbul Jazz Center’da kapalı gişe 2 konser veren sanatçı 11 Nisan’da Romeo Juliet Perfromance Hall’da sahne alacak. Dave Weckl ise 2005 ve 2006 yıllarında kendi grubuyla 2 kere geldiği Türkiye’de İstanbul, Ankara ve İzmir’de kapalı gişe konserlere imza atmıştır. Dave Weckl ülkemizde Buzuki Orhan ile birlikte yaptığı çalışmalarla yakından tanınmaktadır.

Romeo Juliet Perfromance Hall’da gerçekleşecek olan Mike Stern Band konserinde Ayakta ve Masa bileti olmak üzere 2 ayrı bilet uygulaması olacaktır.