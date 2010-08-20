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    HaberlerEtkinlikYeniden Tarkan!
    20.08.2010 - 15:28 |

    Yeniden Tarkan!

    Tarkan yenidenCemil Topuzlu Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde…

    Yeniden Tarkan!

    Tarkan, “Adımı Kalbine Yaz” isimli yeni albümünün ilk konserleri için geçtiğimiz günlerde Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda binlerce seveniyle buluştu.

    Biletlerin günler öncesinden tükendiği, uzun kuyrukların oluştuğu, binlerce kişinin izleyerek büyülü iki gece yaşatığı konserlerden sonra Tarkan, sevenlerinin yoğun isteğiyle yeniden Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alacak.

    İki yıl aradan sonra “Adımı Kalbine Yaz” ile sevenleriyle buluşan Tarkan, en yeni şarkıları ve herkesin kalbinde ayrı yeri olan unutulmaz şarkılarıyla 27-28 -30 Ağustos tarihlerinde sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

    tarih : 27.08.2010 21:45:00 - 30.08.2010 21:45:00
    mekan : Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi

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