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    HaberlerEtkinlikYenikapı Mevlevihanesi’nde Sema etkinlikleri başlıyor!
    03.06.2010 - 10:19 |

    Yenikapı Mevlevihanesi’nde Sema etkinlikleri başlıyor!

    Uluslararası Mevlana Vakfı’nın 2010 İstanbul Kültür Başkenti organizasyonları kapsamında düzenlediği Mevlevi Kültürü ve Sema Etkinlikleri 5 Haziran 2010 tarihinde başlıyor.

    Yenikapı Mevlevihanesi’nde Sema etkinlikleri başlıyor!

    31 Aralık 2010 tarihine kadar sürecek etkinliklerde; her Pazar Sema ayinleri, her ayın ilk Cumartesi günü sohbetler, üçüncü Cumartesi günü de konserler yer alacak.

    Etkinliklerin tümü büyük emekler ile yeniden yapılanan ve hayata dönen Yenikapı Mevlevihanesi’nde gerçekleştirilecek. Kadir gecesi, Şeb-i Arus gibi özel günlerde de Sema ayinlerine ev sahipliği yapacak olan Yenikapı Mevlevihanesi’ndeki etkinlikleri Uluslararası Mevlana Vakfı ve 2010 İstanbul Kültür Ajansı birlikte hazırlıyorlar.

    31 Aralık 2010 tarihine kadar sürecek olan etkinliklerin programını ve http://mevlanafoundation.com adresinden de öğrenebilirsiniz.


    İLK HAFTA PROGRAMI:

    5 Haziran 2010
    Sohbet: Hüseyin Top
    Konu: Mesnevi’den…
    Yer: Yenikapı Mevlevihanesi
    Saat: 14:00

    6 Haziran 2010
    Sema Ayin-i Şerif-i
    Yer: Yenikapı Mevlevihanesi
    Saat: 14:00

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