Yerkürenin çığlığı!

adresinden canlı yayınlandı.

Projenin İstanbul’daki destekçisi TEMA Vakfı’ydı. Bıkmadan usanmadan tekrarladıkları uyarılarını yinelediler: “İklim değişiyor. Çocuklarınızın hatta torunlarınızın yüzleşeceğini sandığınız sorunlar çoktan kapınızda. Bir şey yapın.”



Moral bozan gerçekler

Kabul etmek gerekir ki, çok moral bozan bir toplantıydı bu. Öğrendik ki, Türkiye’de erozyonla yılda 743 milyon ton toprak kaybediyoruz. Her yıl kurtarılan toprak miktarı ise 4 milyon. Basit bir hesapla, “Hadi gelin toprakları kurtaralım” dediğimizde ihtiyacımız olan süre: 700 yıl!

Beyaz Saray’ın kapısından çıktığından bu yana iklim kriziyle ilgili canla başla çalışan Al Gore’un, Climate Project’in 3 bin aktivisti aracılığıyla dünyanın dört bir yanına yayılan mesajı şuydu: “İklim değişikliği ile her gün yüzleşiyoruz. Tek soru var, ne kadar çabuk harekete geçeceğiz?” Bugün başlasak 700 yıl gerekiyor, artık gecikmesek?

Size eviniz elden gidiyor deseler ne yaparsınız? Hemen bir çare arar, ne kadar önlem varsa alırsınız değil mi? O halde neden yerküre elden gidiyor çağrılarına sessizsiniz? Önceki akşam Feriye Sabancı Kültür Sitesi’nde bu çağrıya kulak veren bir avuç insan toplanmıştı.ABD’nin eski Başkan Yardımcısı Al Gore tarafından kurulan ClimateReality Project’in 24 Saat Realite Kampanyası’ydı toplanma nedeni. “Bir günde ne değişir?” sorusuna, “Her şey” cevabını verenlerin kampanyası bu.Her bir farklı zaman dilimdeki 24 ülke, kendi yerel saatlerine göre 19.00’da iklim değişikliği üzerine birer panel başlattılar. Böylece her yeni saate bir panelle girildi ve 13 farklı dilde sunum yapıldı.Meksika’dan Endonezya’ya kadar bütün sunumlar www.climaterealityproject.org