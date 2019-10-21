Yeryüzündeki en güzel kadın: Bella Hadid

Son günlerde İngiltere’de gerçekleşen altın oran ölçüleri hesaplanarak yapılan güzellik değerlendirmesine göre birçok isim sınıfta kaldı. Ancak Bella Hadid bunlardan biri değil. Zaten güzelliği ile dillere destan bir şöhret yaratan 1996 doğumlu Bella'nın yüzü şimdi de %94.35 oranı ile kusursuz seçildi.

%94.35 oranı ile altın orana en yakın ve en kusursuz yüz seçilen Bella'yı, estetik ve plastik cerrah uzmanı Doktor Julian De Silva ''Bella'nın yüz ölçülerini çıkardıktan sonra açık ara mükemmelliyet ünvanını kazananı kendisiydi'' sözleri ile destekledi.

Ünlü model Bella Hadid'in başını çektiği güzellik listesinde ikinci sıra Beyoncé'ye, üçüncülük ise Amber Heard'a ait. Aynı zamanda listede Ariana Grande, Kate Moss ve Cara Delevigne gibi birçok ünlü güzel yer alıyor.