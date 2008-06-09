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    HaberlerEtkinlikYeşilçam Cahide’de canlanıyor!
    09.06.2008 - 10:18 |

    Yeşilçam Cahide’de canlanıyor!

    Zeliha Sunal ile Yeşilçam şarkılarının unutulmaz sesi Belkıs Özener “Renkli Türkçe Sinemaskop” isimli proje ile bu akşam Cahide Sayfiye’de.

    Yeşilçam Cahide’de canlanıyor!

    Dillerden düşmeyen film müzikleri seslendirecek olan ikilinin repertuvarında ‘Sevemedim Karagözlüm’, ‘Buruk Acı’, ‘Son Mektup’, ‘Artık Sevmeyeceğim’, ‘Aşkın Kanunu’ gibi sevilen şarkılar var. Çeşitli şovlarla renklenecek gece saat 21.00’de barkovizyondan gösterilecek film görüntüleriyle başlayacak ve sanatçılar saat 22.00’de sahne alacak. (0212)219 65 30-31

      28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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