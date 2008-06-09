Yeşilçam Cahide’de canlanıyor!

Dillerden düşmeyen film müzikleri seslendirecek olan ikilinin repertuvarında ‘Sevemedim Karagözlüm’, ‘Buruk Acı’, ‘Son Mektup’, ‘Artık Sevmeyeceğim’, ‘Aşkın Kanunu’ gibi sevilen şarkılar var. Çeşitli şovlarla renklenecek gece saat 21.00’de barkovizyondan gösterilecek film görüntüleriyle başlayacak ve sanatçılar saat 22.00’de sahne alacak. (0212)219 65 30-31