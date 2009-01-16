Yeşilçam ödülleri 20 Ocak’ta

2009 Yeşilçam Ödülleri’nin adayları, 20 Ocak’ta açıklanacak. Bu yıl ikinci kez gerçekleştirilecek olan ve yine ‘En İyi Film Ödülü’nün Bakanlık adına verileceği ‘ Yeşilçam Ödülleri’, 9 ana dalda ve iki özel kategoride sahiplerini bulacak. “En İyi Film” ödülünü kazanan yapım 150 bin TL, “Turkcell İlk Film” ödülünün sahibi ise 30 bin TL’lik para ödülüyle destekleniyor. Geçen sene “Türk Filmleri Yarışıyor, Türk Sineması Kazanıyor” sloganıyla yola çıkan ‘Yeşilçam Ödülleri’nde bu yıl toplam 47 film yarışıyor.